В администрацию Аксайского района Ростовской области пришли силовики

В администрации Аксайского района Роствоской области прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о задержании главы района Виталия Борзенко в Кисловодске и обысках.

Как отметили в пресс-службе администрации, официальной информации о задержании не поступало.

"Глава в отпуске. Официально у нас никакой информации нет. Более того, по моим данным, он не должен находиться в Кисловодске. Поэтому ничего не могу сказать, могу только сомневаться в этой информации", - сказала в разговоре с "РГ" начальник сектора информационной политики и взаимодействия со СМИ Юлия Фролова.

При этом она сообщила, что сотрудники силовых структур пришли и запросили некоторые документы и просматривают их.

"Но это ни о чем не говорит. Регулярно приходят какие-нибудь сотрудники и просят какие-нибудь документы. Официально никакой информации о задержании или каких-то претензий к главе или администрации нет", - подчеркнула Юлия Фролова.

О задержании и обысках сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, задержанного в Кисловодске главу районной администрации доставляют в Ростов. Агентство уточняет, что официального подтверждения этой информации нет.