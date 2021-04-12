В Ялте построят многопрофильный медцентр

Многопрофильный медицинский центр за счет средств федерального бюджета построят в Ялте. Проект постановления правительства об этом, разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru.

Отмечается, что Медицинский центр будет включать стационар, поликлинику, отделение диагностики, учебные классы и жилой фонд для сотрудников. Причем, это будет единый ансамбль зданий, связанных между собой переходами. Общая площадь объекта составит почти 10 тысяч квадратных метров, а его стоимость оценивается в 15 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Под строительство предлагаются три земельных участка, которые находятся в бессрочном пользовании Федерального медико-биологического агентства.

В пояснительной записке к документу говорится, что наличие жилого фонда при Медицинском центре позволит привлечь большое число высококвалифицированных специалистов на полуостров, а в его учебных аудиториях будет проводиться телемедицинская поддержка сотрудников из головных структур ведомства. "Медицинский центр должен стать одним из основных драйверов развития медицины на полуострове, в нем будут лечить большое количество нозологий", - подчеркнули в ФМБА.

Ожидается, что его появление повысит качество и доступность медицинской помощи в регионе, учитывая, что открытие крымского моста и автострады "Таврида" привели к резкому увеличению числа туристов в Ялту. Также рядом находится детский центр "Артек", где постоянно проживает много детей.