В Кавказском заповеднике впервые пересчитают волков

Сегодня в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова (располагается на территории Краснодарского края, Адыгеи и КЧР) начался первый в его истории учет серого хищника. В течение четырех дней он пройдет на 22 учетных маршрутах на всей территории, сообщили в пресс-службе заповедника.

Однако свои коррективы в мероприятие внесла погода: сейчас из-за обильных весенних осадков группы учетчиков выдвинулись на ближайшие участки, но как только пройдет ненастье, исследователи посетят труднодоступные уголки. Перед выходом на маршрут госинспекторы прошли обязательный инструктаж, как вести наблюдения, собирать информацию и вносить ее в полевые дневники.

- Волки - достаточно консервативные звери и живут в определенных местах, - рассказывает доктор биологически наук и главный специалист по волкам в Кавказском заповеднике Анатолий Кудактин. - Нам известны места обитания этих хищников, а их численность варьируется незначительно, в зависимости от популяции копытных. В последние десять лет стал наблюдаться очень интересный процесс авторегуляции: число волчьих семей прежнее, а вот репродуктивность самок снизилась. Волки в заповеднике нужны, так как они не пускают синантропных (обитающие рядом с человеком) животных на наши территории.

Карта с нанесенными местами обитания волка станет исходным фундаментом последующих наблюдений. В будущем ученые будут обходить их, проверяя численность хищника. Если его популяция вдруг резко поползет верх или, наоборот, упадет, проникнут чужие сородичи, тогда будут приниматься меры по восстановлению природного баланса.

Сейчас в заповеднике живет 11 волчьих семей общей численностью около 70 особей. Владения одного волка очень велики - от семи до 12 тысяч гектаров.

Кстати

По словам специалистов, весна - самое подходящее время для того, чтобы посмотреть логова волчьих семей. Каждая "домашняя" территория строго контролируется самцами, поэтому ее границы легко определить по оставляемым меткам. Учет в более позднее время окажется не столь достоверным, так как щенки подрастут и стая рассредоточится в альпийских лугах, куда отправится вслед за копытными.

Также ранее ученые пробовали проводить "перепись" волков осенью так называемым методом "ваба" (отклик на подвыв). Однако результат оказался весьма разрозненным - не все волки воют и отзываются на подобный сигнал.