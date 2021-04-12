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12.04.2021 13:13
Рубрика: Общество

В Крыму воссоздали точный исторический облик концлагеря "Красный"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Группа историков и специалистов визуализации восстановили исторический облик самого большого из располагавшихся в годы войны на территории Крыма фашистских концлагерей. Для этого пришлось вновь поднять и изучить сотни документов, исправить некоторые исторические ошибки и разгадать одну из загадок концлагеря. Попутно выяснилось, что судьбы узников лагеря "Красный" тесно переплелись с сегодняшним днем. Справка, выданная оккупантами деду депутата Государственной думы от Крыма Светланы Савченко, помогла установить, как называли лагерь сами фашисты.
Фото: Сергей Винник/РГ Фото: Сергей Винник/РГ
Фото: Сергей Винник/РГ

Работа над макетом лагеря заняла почти год. А отправной точкой в этом скрупулезном процессе послужила историческая фотография, сделанная с немецкого самолета в августе 1941 года.

Фото: Пресс-служба администрации Бахчисарайского района
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- Крым еще не был оккупирован, но фашисты уже тщательно готовились к вторжению на полуостров, - рассказал историк, соавтор проекта, вице-спикер Государственного совета Крыма Владимир Бобков. - Вот на этом кадре немецкой аэрофотосъемки можно достаточно точно увидеть, как выглядела территория тогда еще совхоза "Красный" до того, как немцы устроили здесь лагерь смерти.

Дальше последовало кропотливое изучение исторических фотографий, свидетельских показаний и сведений, взятых из протоколов допросов бывших охранников лагеря. В 20-х числах апреля 1944 года на территории "Красного" были эксгумированы тела уничтоженных здесь жертв. Кадры хроники сохранились и послужили материалом для работы над проектом. В 70-х годах прошлого века в Крыму состоялся процесс над бывшими охранниками концлагеря, долгие годы скрывавшимися от правосудия. Тогда еще были живы некоторые узники лагеря смерти, да и сами каратели многое прояснили, откровенничая о внутреннем укладе и быте конвейера массового уничтожения.

- В процессе работы нам пришлось исправить некоторые ошибки, допущенные ранее, - рассказал Владимир Бобков. - Вот, например, фотография, подписанная "Руины концлагеря "Красный". На самом деле на ней изображены развалины тюрьмы СД на улице Студенческой в Симферополе.

Историки Владимир Бобков, Михаил Кизилов, палеонтолог Дмитрий Старцев, известный своими работами в пещере "Таврида", и специалист 3D-визуализации Сергей Борисов за год восстановили в макете с высочайшей точностью все строения лагеря. Дома охраны - они к слову, сохранились до сих пор, складские помещения, административный корпус, помещение генераторной, бараки заключенных и лазарет. Летом 1943 года в лагере вспыхнула эпидемия брюшного тифа, унесшая жизни сотен узников. Их хоронили на отдельном кладбище, где сейчас находится пруд.

Отдельной задачей, которую поставили для себя исследователи, было восстановление названия лагеря в немецких документах. Историкам удалось найти в немецких источниках упоминание имени одной из узниц лагеря в окрестностях Симферополя - Анны Онух, которой выдали справку о том, что она находилась в заключении лагеря Шпекенбюттель. Но что это значит, ведь в переводе с немецкого такое слово - полная бессмыслица.

- Мы знаем, что в немецком городе Ганновер есть парк с названием Шпекенбюттель, - говорит историк Михаил Кизилов. - "Бюттель" в переводе с немецкого означает "палач" или "ищейка".

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Кубани
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А Шпекенбюттель - о чем это? Тогда исследователи предположили, что немцы соединили в этом названии фамилию коменданта концлагеря "Красный" обершарфюрера СС Шпекмана и слова "бюттель" - палач. Позже по воле случая выяснилось, что в фильтрационном лагере "Красный" во время войны находился дедушка депутата Госдумы от Крыма Светланы Савченко Петр Стелсониди. Ему также выдали справку о нахождении в лагере. Выходило, что Шпекенбюттель и лагерь "Красный" - это одно и тоже место, и, скорее всего, предположение об этимологии немецкого названия лагеря верно. Так разрешилась одна из загадок этого места.

Макет реконструированного исторического облика концлагеря "Красный" будет выставлен в мемориальном комплексе жертв фашистской оккупации Крыма.

Комментарий

Владимир Константинов, председатель Государственного совета Республики Крым:

- Мы знаем, что на территории Крыма было около 100 концентрационных лагерей смерти, и сохранение памяти о жертвах фашизма - это наш исторический долг. Особенно это важно для будущих поколений. Сегодняшним школьникам нужно делать прививку от фашизма, потому что в освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, которую мы видим со стороны запада, умышленно замалчивается эта сторона событий. Поэтому мы будем расширять экспозицию мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма, чтобы там был настоящий комплекс патриотического воспитания молодежи.

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