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12.04.2021 15:35
Рубрика: Общество

В лесах Севастополя полностью запретили охоту

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

В Севастополе после передачи всех охотничьих хозяйств региона в ведение субъекта федерации в лесах полностью запрещена любая охота. Об этом на аппаратном совещании сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Ранее по иску прокуратуры Севастополя Арбитражный суд города-героя расторг заключенное в апреле 2017 года соглашение между Севприроднадзором и региональной общественной организацией охотников и рыболовов. Согласно документу, ей были переданы в пользование охотничьи угодья площадью более 12,3 тысячи гектаров, в том числе свыше 7,6 тысячи - с правом на добычу охотничьих ресурсов. Но часть этих угодий оказалась в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения "Байдарский", где охотхозяйственная деятельность запрещена.

- Совместно с прокуратурой мы расторгли все охотхозяйственные соглашения, - рассказал Развожаев. - Все лесные угодья возвращены в собственность Севастополя и считаются лесами. Пока не внесены изменения в федеральное законодательство, нет никаких особенностей и отдельного регулирования охоты для Севастополя. Охота в лесах города запрещена и является незаконной. Необходимо привлечь все силы наших лесничеств, чтобы навести порядок в лесах.

Севприроднадзор теперь будет регулировать численность животных только своими силами, без привлечения третьих лиц.

Вместе с тем территория лесопарка Торопова дача стала доступной для посещения, а преграждавший путь в популярное место отдыха шлагбаум открыт. Развожаев поручил вице-губернатору Марии Литовко при подготовке к летнему сезону предусмотреть специальные площадки для отдыха туристов в лесах, если это разрешено регламентом.

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