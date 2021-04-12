В Симферополе и Севастополе откроют мобильные пункты вакцинации

В Симферополе на площади Ленина с 13 апреля начнет работу мобильный пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Сделать прививку можно будет в будние дни с 10 до 16 часов. Предварительная запись не требуется. Желающим вакцинироваться, как и в поликлинике, надо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

- Вскоре мобильные пункты иммунизации населения развернут и в других крупных городах республики, - рассказал министр.

В конце минувшей недели на склад ГУП РК "Крым-Фармация" поступила самая крупная с начала вакцинации партия "Спутник V" - 90 тысяч доз. Всего же на полуостров доставили 198 тысяч доз вакцины. Укол первым компонентом сделали более 83 тысяч крымчан, вторым - более 58 тысяч. В муниципалитетах работает 97 пунктов вакцинации. Также созданы 33 мобильные бригады, занимающиеся вакцинацией на выезде.

С понедельника, 12 апреля, мобильный пункт вакцинации развернут и на площади Нахимова в Севастополе. Прививку от COVID-19 там так же можно сделать без предварительной записи.

Одновременно власти Севастополя также сообщили о поступлении крупной партии вакцины: в ближайшее время будут распределены 33 тысячи доз "Спутника V". По состоянию на 12 апреля в Севастополе привились от COVID-19 более 26 тысяч человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить около 60 процентов жителей региона.