Весна только-только заявила о себе солнцем и теплом, а огнем уже охвачены сотни лесных гектаров. По оперативной информации Рослесхоза, только что потушены лесные пожары на северо-западе страны - в Новгородской и Псковской областях, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке. Да и в Московской области уже начались возгорания. Сейчас более 500 человек тушат пожары в Магаданской и Амурской областях. Зачастую в зоне огня оказываются деревни и дачные поселки, поэтому действовать нужно всегда быстро и слаженно, чтобы не было большой беды.

Какие регионы в этом году еще окажутся в зоне особого риска? Можно ли спрогнозировать заранее опасные явления? Будут ли они нарастать из-за изменения климата? Ответы на эти вопросы в редакции "Российской газеты" дали специалисты Росгидромета, Рослесхоза, Россельхознадзора и "Авиалесоохраны".

Как будем гореть в этом году?

Александр Агафонов, замруководителя Рослесхоза: С начала года уже зафиксировано 150 лесных пожаров. И хотя это почти в четыре раза меньше, чем в это же время годом ранее, мы на погоду особо не рассчитываем. Потому что в прошлом году тушить закончили 31 декабря, а в этом - начали 1 января. Если летом еще бывают сугубо природные причины возгораний, например, из-за гроз, то с осени и по весну единственная причина - человек. Не горит там, где не поджигают. Причем поджигают не лес - огонь практически всегда приходит с земель иных категорий.

Какую погоду обещает нынешнее лето?

Юрий Варакин, руководитель Ситуационного центра Росгидромета: Подобрать аналог предстоящему летнему сезону невозможно: на 99% он не будет похож на прошлые годы. Возрастание количества в весенне-летний период таких опасных метеоявлений, как шквалистый ветер и длительные засушливые периоды (без выпадения осадков в течение 7-14 дней) - это одно из проявлений "нервозности" климата за последние 5-7 лет. Из-за этого и в России, и в Восточной и Западной Европе возникают так называемые "блоковые" атмосферные процессы. И этот тренд будет иметь место и весной, и летом, и осенью нынешнего года.

Если 50-60 лет назад процент меридианного переноса воздушных масс (с севера на юг или с юга на север), допустим, для европейской территории России был весной и летом в пределах не более 10-15%, то в последние годы в отдельные сезоны эта цифра уже приближается к 20-30%, что приводит как раз к появлению таких долговременных блокирующих синоптических процессов. Если рассматривать летний сезон, то существует большая вероятность с приходом блокирующего антициклона установление продолжительного засушливого периода. Он может продолжаться в среднем от одной до двух и более недель. Если речь идет о выходе на ЕТР южных циклонов, когда их с востока блокирует область высокого давления, то высока вероятность продолжительных и сильных дождей.

В мае и июне такие блокирующие антициклоны возможны в регионах Нижней Волги, Южного и Приволжского федеральных округов, Западной Сибири, Якутии. В этом случае эти территории окажутся в зоне повышенного риска возникновения природных пожаров.

Александр Агафонов: Прогноз Росгидромета обещает тяжелый год. Фактор погоды очень важен, но он определяет только условия для распространения пожара, а не его возникновение. Пока наши люди не осознают, что надо соблюдать противопожарные правила и не поджигать ничего, леса будут продолжать гореть.

С прошлого года ввели понятие: надзорно-профилактическая деятельность. Говорим, объясняем, а если кто-то не понимает - применяем административные санкции. Повсеместно создаются совместные патрульно-маневренные группы, они имеют право штрафовать нарушителей. На сопредельных с лесами территориях - Госпожнадзор, в самом лесу - лесной надзор и МВД.

Будет в России появляться больше засушливых мест?

Юрий Варакин: Уже сейчас очевидно, что чем дальше на север, тем тренд на потепление идет быстрее. Это касается Северного Урала, Сибири и приполярных территорий Северо-Западного округа. В центре, в прикаспийских регионах, Приазовье, на юге Сибири глобальное потепление пока не так явно заметно.

По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России апрель и май в большинстве регионов страны будут теплее, чем обычно. Это же можно отнести в целом и ко всему летнему периоду.

Опасность пожаров в лесной местности будет ожидаться в Приазовье, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии. Крым не особо лесистый, ну и там есть чему гореть. Если двигаться на восток по территории России, то уже во второй половине апреля начнет повышаться пожароопасность в ряде областей Южного Урала и Западной Сибири - это Курганская, Челябинская, Свердловская, Омская области, Алтайский край и приграничные с Казахстаном территории. Здесь повышение средних значений температуры воздуха до плюс 17-20 градусов и выше при условии отсутствия атмосферных осадков достаточно быстро приводит четвертому и пятому классам пожароопасности. А на юге Приморского края уже сейчас ежедневно фиксируются "термоточки".

Лесные пожары ожидаются в Приазовье, Ставрополье, Калмыкии, на Кубани, в Ростовской и Астраханской областях

Территории, которые постоянно в зоне риска на данный период, это Иркутская и Амурская области, Забайкалье, Бурятия, Еврейская автономная область и юг Приморья. Там ситуацию осложняют часто наблюдаемые сильные ветра. Ветер может в один миг увеличить скорость распространения огня и превратить низовой лесной пожар в верховой, а это вообще страшное и опасное явление.

В каких регионах в этом году не избежать засухи?

Юрий Варакин: Ожидается определенный дефицит влаги на территории ряда субъектов в мае и июне. В основном это опять-таки Прикаспийские регионы, Нижняя Волга, Приазовье. Частично это можно ожидать и в Крыму. Для того чтобы началась настоящая засуха для сельского хозяйства, для лесов, надо, чтобы засушливый период длился хотя бы от 3-4 недель и более. В апреле мало дождей ожидается в приграничных районах с северо-западом Казахстана, в Прикаспийском регионе. Но там сельхозтерриторий мало. А дожди ожидаем в апреле как раз там, где они особенно нужны. Это Приазовье, это Ростовская область, это Краснодарский край. В Ленинградской, Псковской, Костромской, Ярославской, Ивановской областях с осадками тоже будет все хорошо.

Какие экстремальные погодные явления возможны этим летом?

Юрий Варакин: К счастью, у нас нет торнадо, которые срывают крыши с домов. У нас есть только микросмерчи на Черноморском побережье - от Туапсе до Сочи. Но в 95% случаев они не выходят на Черноморское побережье благодаря тому, что рядом есть большой источник холода - Эльбрус и Кавказский хребет. Поэтому в основном мы их наблюдаем над морем.

Все чаще из года в год начали появляться смерчи и в центрально-черноземных регионах - это Тульская область, Калужская и более южные области. Я уже не говорю про шквалистый ветер. Опять-таки виной тому потепление климата, когда идет уже не широтный процесс, а меридианный, и летом у нас могут быть контрасты температур до 15-18 градусов между холодными и теплыми воздушными массами. Сразу идет градиент ветровой, растет давление. Там, где проходит атмосферный фронт, идет шквал, сопоставимый по ощущениям с тем, когда мы стоим на платформе и проходит "Сапсан".

Плюс с каждым годом возрастает опасность грозовой активности на севере. Например, в нефтегазовых регионах - Ханты-Мансийске, Тюмени, где сконцентрированы большие резервуары и хранилища нефтепродуктов. На данных объектах имеется грозозащита, но и она требует постоянного обслуживания и мониторинга, особенно на заболоченной местности и при условиях повышенной влажности.

Противопожарные службы готовы к борьбе с огнем?

Александр Агафонов: В этом году мы должны выйти на норматив оснащения лесопожарных станций новой техникой на 87%. К 2024 году будет 100%. Пошли серьезные вливания в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" - только в этом году из федерального бюджета на обновление парков спецтранспорта выделено 4,7 млрд рублей. Для нас это значит новые лесопожарные комплексы и современные автомобили высокой проходимости, которые позволяют быстрее прибывать на место возгорания, эффективнее его тушить. Есть возможность быстро организовать водозабор, копать опорную полосу не лопатой, а проделать ее взрывным способом - не в час по чайной ложке, а сразу на несколько километров. Деньги были доведены до регионов еще в декабре, сейчас поставки уже превышают 50%. Спрашиваем с регионов за каждый бульдозер, по которому в срок не произошла закупка.

Проверку готовности всех субъектов РФ завершим к 20 апреля. Но при этом понимаем - если какой-то регион сильно "разгорается" и ему не хватает своего ресурса, он не остается один на один с этим. Есть такое важное направление - "межрегиональное маневрирование". Когда один регион горит меньше, чем другой, решением федерального штаба мы перебрасываем оттуда людей и технику в места, где они нужнее. В прошлом году более 2,3 тысячи профессиональных лесных пожарных приняли участие почти в сотне таких перебросок.

Готова ли "Авиалесоохрана" прикрывать "с воздуха"?

Николай Кривошеев, начальник ФБУ "Авиалесоохрана": Готова. Сегодня авиационная охрана лесов - это федеральный резерв подведомственной Рослесхозу "Авиалесоохраны" и 27 региональных баз с авиаподразделениями. Этот "лесной спецназ" - основная, а в некоторых случаях и единственная "ударная" сила, которая тушит лесные пожары в отдаленных районах, куда невозможно доставить наземную технику пожаротушения. Федеральная "Авиалесоохрана" кроме традиционных методов борьбы с лесными пожарами применяет взрывной метод прокладки минполос и метод искусственного вызывания осадков. Последний можно использовать, когда есть достаточная облачность. Такой способ помогает стабилизировать лесопожарную обстановку, снизить задымление, экологические и иные потери от лесных пожаров.

Александр Агафонов: Более того, усиливаем северные территории - закупаем вертолеты для создаваемого по поручению президента лесопожарного центра "Север". Уже подобрана площадка, проведен ремонт, есть инфраструктура. Задача центра "Север" - прикрывать отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока и параллельно захватывать Прибайкальскую территорию.

Александр Агафонов (слева): С осени и по весну единственная причина лесного пожара - человек. Фото: Олеся Курпяева

Между тем

Кто отвечает за зарастающие бурьяном сельхозземли

Росельхознадзор контролирует, чтобы сельхозземли не зарастали сорняками и не становились потенциальными источниками пожаров, говорит замглавы Управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Надежда Павлова. С 2017 года вместе с МЧС сотрудники Россельхознадзора выходят в рейды по участкам сельхозземель, которые граничат с лесами. А с 2019 года такие рейды проводятся по земельным участкам сельхозназначения, граничащим с землями населенных пунктов (если эти участки предназначены для садоводства и огородничества). Именно на землях, граничащих с лесами и населенными пунктами, существует наибольший риск пожаров.

Нашли заросший участок земли - выдали предписание об устранении нарушения и наложили внушительный административный штраф. Для физлиц он исчисляется от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц может от 400 до 700 тысяч рублей. Если не устраняется предписание, повторный штраф уже в разы больше. Если же участок не используется более трех лет, для собственника это может закончиться судом и изъятием земли.

В 2020 году было выявлено более 780 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель, а годом раньше - около 935 тысяч гектаров. При этом за 2019 и первый квартал 2020 года было обнаружено более 900 земельных участков, где выжигалась сухая трава. Большинство правообладателей земельных участков, на которых устанавливалось выжигание, это граждане - 65%, 25% случаев правообладателей - юрлица.

Подготовила Татьяна Карабут

Справка "РГ"

Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров при Рослесхозе обеспечивает взаимодействие всех сил и средств для борьбы с огнем. В его состав входят представители МЧС, Росгидромета, минобороны, минприроды, Росприроднадзора, минфина, при необходимости привлекаются и другие госорганы.

Штаб может принять решения о тушении лесных пожаров взрывным способом или за счет искусственного вызывания осадков, о межрегиональном маневрировании силами и средствами пожаротушения, о помощи конкретным регионам в стабилизации обстановки, о направлении парашютно-десантных подразделений ФБУ "Авиалесоохрана". Заседания штаба проводятся по селекторной связи еженедельно, а в наиболее сложные периоды - ежедневно.