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12.04.2021 11:34
Рубрика: Власть

К месту посадки "Союза МС-17" в Казахстане стянули технику и военных

Текст: Татьяна Воробьева

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа, традиционно обеспечивающая пуски и приземления космических аппаратов, завершила перегруппировку сил для обеспечения посадки "Союза МС-17".

Фото: Bill Ingalls/NASA via AP
Новый экипаж долетел до МКС всего за 3 часа 23 минуты

В Казахстан прибыла авиация и наземная техника. "В состав групп поиска и спасания вошло 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около трех десятков единиц наземной техники, в том числе - шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин "Синяя птица". В операции будет задействовано более двух сотен военнослужащих", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-17", напомним, запанирована на 17 апреля. На Землю вернутся наши соотечественники Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а так же астронавт NASA Кэтлин Рубинс - они провели на орбите 180 суток. На МКС останутся их коллеги - недавно прибывшие Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай, а так же находящиеся на станции уже 147 суток Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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