Уральские ученые создали модель автобуса-амфибии для Арктики

Ученые сразу двух уральских вузов разрабатывают модель "Арктического автобуса", который сможет в течение часа держаться на воде и сутки поддерживать жизнь своих пассажиров. Заказчиком проекта нового транспорта для освоения Крайнего Севера выступил автомобильный завод "Урал", сообщил директор НИИ "Опытное машиностроение" ЮУрГУ Рамиль Закиров.

- Внутри автобуса полное автономное жизнеобеспечение, сутки люди могут там находиться, - пояснил ученый. - Он будет перевозить людей, оборудование, медицинскую технику и многое другое. Ходовую часть разрабатывает Магнитогорский технический университет имени Баумана, остальной работой занимается в ЮУрГУ.

Проект создания высокотехнологичного производства транспортных средств "Арктический автобус" вошел в основной портфель Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), созданного в рамках нацпроекта "Наука и университеты". В развитии центра активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.