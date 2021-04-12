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12.04.2021 20:43
Рубрика: Общество

Ход конем

В Екатеринбурге требуют запретить работу "лошадников" за жестокое обращение с животными
Текст: Елена Мационг ( "Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Зоозащитники забили тревогу: по улицам городов России ходят десятки так называемых лошадников, которые предлагают покатать желающих на лошадях, верблюдах и оленях. При этом они не дают никаких гарантий безопасности клиентам и вместе с тем крайне жестоко обходятся с животными. Можно ли остановить эту вольницу?
Лошадь — доброе и даже ласковое животное. Но порой она может стать виновником большой беды... Фото: Сергей Куксин

К примеру, в минувшие выходные во время катания на лошадях прямо в центре Екатеринбурга едва не погибла восьмилетняя девочка. Девушка-инструктор, сама еще подросток, на какое-то время дала поводья знакомому малолетнему пареньку, лошадь чего-то испугалась, взбрыкнула, ее понесло, и она сбросила девочку прямо на бетонную плитку тротуара, едва не наступив ей при этом на голову. Потом чудом не снесла гулявших поблизости родителей с детьми. Девочке на место тут же вызвали скорую. Благо серьезных травм у ребенка не обнаружено. Этот дикий случай в очередной раз поставил проблему так называемых лошадников, которые зарабатывают, с утра до вечера катая детей в людных местах города. И далеко не одного, к слову, Екатеринбурга. "Затейников" с конями, верблюдами или оленями можно увидеть по всей России.

- Лошадь могло понести от чего угодно, она могла испугаться резкого звука, того, что рядом посигналила машина, - да мало ли чего, это же центр города, где полно людей, - говорит зоозащитник Татьяна Бронских. - Это все-таки животное, а не милая лошадка из мультика. И у нас ни в одном законе четко не прописано, как должны проводиться подобные публичные развлекательные мероприятия. Какие меры безопасности необходимо соблюдать. И если, не дай бог, случится что-то серьезное, то и ответственных найти будет практически невозможно. Что возьмешь с девочки-подростка, которая управляла конем?

К слову, больше десяти лет назад в одном из парков Екатеринбурга коня тоже отчего-то понесло, ребенок не смог вынуть ногу из стремени и погиб... Зоозащитники Екатеринбурга давно выступают за то, чтобы запретить работу никем не контролируемых "лошадников".

- Все занятия с животными должны проводиться строго на определенной, огороженной территории - например, в загородном конном клубе. Там соблюдаются необходимые меры безопасности. Наезднику выдаются шлем, наколенники, налокотники, - говорит Татьяна Бронских. - Его наставник должен обладать опытом, иметь разрешение на занятия и так далее. Кроме того, поблизости должен дежурить врач.

Фото: Go_A / youtube
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В случае с "лошадниками" вольница установилась полная. Коней выводят на работу рано утром, а заканчиваются "покатушки" уже поздно вечером. Между тем, как отмечают зоозащитники, строго регламентированы должны быть и часы работы животных. Так, служебным собакам разрешается работать не больше трех часов, коням на службе - не больше четырех. Однако работающим на городских улицах лошадям-извозчикам никакой график не прописан. Как и перерыв на обед. Чаще они перебиваются разовыми подачками, морковкой, сухариками... И самое главное - животные все время находятся в состоянии стресса.

"Затейников" с конями, верблюдами или оленями можно увидеть по всей России. Особенно сейчас, когда установилась теплая погода 

Докопаться до правды, кому принадлежат кони, тоже с ходу не получится. Собственники нанимают подростков. И чуть что, ответственности у них никакой. Кстати, ни одного дела за жестокое обращение с животными на "лошадников" в городе пока заведено тоже не было.

Комментарий

Александр Татаринов, юрист:

- Если рассматривать произошедшее с точки зрения закона, то налицо - явно незаконная предпринимательская деятельность, к тому же оказание услуг ненадлежащего качества. Кроме того, конечно, тут явно жестокое обращение с животными. Причем привлекается по этой статье и владелец животного, то есть тот, кто вышел с ним на заработки на улицу. При многократном жестоком обращении ответственность следует вплоть до уголовной. Другое дело, что если владельцем лошади выступают несовершеннолетние, то привлечь их практически невозможно. В случае, если во время катания нанесена травма, то ответственность несет собственник животного, в зависимости от тяжести нанесенных увечий. В случае, не дай бог, гибели, следует статья "смерть по неосторожности".

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