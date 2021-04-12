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12.04.2021 15:58
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге в больничной еде нашли мышиный хвост

Текст: Татьяна Воробьева

Контролирующие организации проверят информацию, поступившую от жительницы Екатеринбурга: девушка, которую положили в детскую больницу с малышами, обнаружила в каше части грызуна.

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Выяснилось, что в самом лечебном учреждении комбината питания нет - еду для пациентов там заказывают у сторонней организации.

"По поступившей информации о наличии в каше для пациентов ДГБ 15 посторонних включений (мышиного хвоста) управление Роспотребнадзора проводит контрольно-надзорное мероприятие в отношении лечебного учреждения и организатора питания", - сообщила "РГ" Анна Ожиганова, специалист-эксперт отдела организации надзора.

Ведомство выяснит причины и условия, которые могли привести к этой ситуации.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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