В Гидрометцентре назвали регионы с "невероятной весной"

Превышение климатической нормы температуры воздуха на 7-17 градусов в ближайшие дни ожидает регионы Сибири, Урала и Поволжья. Об этом рассказали синоптики.

"Невероятная весна будет на севере Западной и Средней Сибири. На Ямале - около 0 градусов, на Таймыре - от 4 до 8 мороза. Колоссальное отклонение от апрельской температурной нормы", - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Ощутимо потеплеет в регионах Поволжья: температура воздуха будет достигать 20 градусов, что на 8-10 градусов выше нормы. Теплом в ближайшие дни погода порадует и жителей Урала. Здесь воздух будет прогреваться до 20 градусов и выше.