В Кургане школьник прочел на уроке стих Есенина с ненормативной лексикой

Управление образования администрации Кургана проверит информацию о том, что восьмиклассник прочитал на уроке стихотворение Сергея Есенина, в котором присутствовала ненормативная лексика.

Кроткая видеозапись, сделанная, очевидно, одноклассником подростка, появилась накануне в соцсетях. Школьник декламирует малоизвестное произведение представителя новокрестьянской поэзии и лирики. Слышно, что выступление его педагог оценивает на "четыре".

"Скорее всего, детям было задано выучить стихотворение Есенина, этот подросток из творчества поэта выбрал то, которое соответствует уровню его культуры и воспитанности", - предположили подписчики городского паблика в "ВКонтакте".

"По данному факту проводится проверка учредителем, управлением образования администрации Кургана", - сказали агентству РИА Новости в областном департаменте образования и науки.