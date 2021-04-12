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12.04.2021 12:25
Рубрика: Происшествия

В Нижневартовске первоклассник провалился в лужу с кипятком

Текст: Татьяна Воробьева

В результате коммунальной аварии В Нижневартовске пострадал ребенок. Как передает управление по связям с общественностью компании "Горэлектросеть", восьмилетний мальчик шел на уроки и провалился в грунт, который подмыл кипяток из-за прорыва трубы.

Фото: Кадр Вести.ру
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Несчастный случай произошел в понедельник утром. По предварительным данным, первоклассник оступился и упал в лужу с горячей водой. На "скорой" его увезли в окружную клиническую больницу с ожогом ног.

"Порыв случился примерно за 15-20 минут до этого, диспетчер в тот момент уже направил аварийно-ремонтную бригаду, но она не успела добраться до места", - пояснили коммунальщики. По их данным, пластиковый трубопровод был проложен в 2006 году, расчетный срок его эксплуатации - 50 лет.

Место ЧП огородили, девять домой временно остались без горячей воды.

Специалисты горсетей отправили кусок трубы на экспертизу и намерены предъявлять претензию подрядчику, который проводил работы. В компании также готовы помочь семье пострадавшего школьника с лечением и восстановлением. По информации пресс-службы Следственного комитета Югры, который разбирается в обстоятельствах случившегося, школьник находится в тяжелом состоянии.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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