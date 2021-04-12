В Тюмени закроют первый российский обсерватор

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", который пятого февраля 2020 года стал первым российским обсерватором для зараженных коронавирусной инфекций, а позднее и моногоспиталем, опустел: последний пациент вылечен и покинул его накануне. Как передает оперштаб Тюменской области, медучреждение на неделю закроют на обязательную санитарную обработку, после чего оно вернутся к работе по основному профилю - это реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний.

"Сейчас сюда будут также направлять и пациентов, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию и нуждаются в восстановлении в стационарных условиях", - подчеркнули в оперштабе.

В области при этом продолжает работать девять клиник, перепрофилированных для лечения COVID-19, они рассчитаны на тысячку коек (свободный коечный фонд сохраняется на уровне примерно 20 процентов).

Напомним, в прошлом году северный регион первым столкнулся с инфекцией: уже 31 января подтвердился первый завозной случай COVID-19 (заболела китайская студентка), а 15 марта коронавирус был диагностирован у местного жителя.

По данным на 11 апреля 2021 года за сутки в области было зафиксировано 53 случая заболевания (всего с начала пандемии - 34179). Так же за сутки, несмотря на усилия врачей, скончались две женщины 80 и 68 лет (за весь период пандемии в регионе умерли 427 пациентов с коронавирусом).