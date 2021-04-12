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12.04.2021 15:39
Рубрика: Власть

Лавров предостерег другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева

Россия настоятельно рекомендует Турции и другим ответственным странам хорошо проанализировать вечные воинствующие заявления Киева и предостерегает их "от подпитки милитаристских настроений". Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя появившуюся информацию о продаже Турцией ударных беспилотников Киеву.

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Министр рекомендовал заинтересованным странам помнить о действиях украинских неонацистов. В 2014 году, после "антиконституционного государственного переворота", украинская власть "ровно под воздействием такого рода поощрений" осуществила агрессию против собственного же народа, напомнил Лавров. Эти факторы важно учитывать перед тем, как планировать продажу Киеву оружия.

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