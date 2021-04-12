Рогозин: День космонавтики сопоставим с Днем Победы

День космонавтики - национальный праздник, день великой страны, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время церемонии возложения цветов к захоронению Юрия Гагарина в Кремлевской стене.

Он не стал прямо поддерживать или отвергать идею сделать 12 апреля выходным, однако подчеркнул, что этот день сопоставим с праздником Великой Победы 9 мая.

"Выходной - не выходной, но это национальный праздник", - цитирует его слова ТАСС.

Глава Роскосмоса отметил, что сегодня День космонавтики - это не отраслевой или профессиональный праздник, а "предмет общей гордости" всей России и праздник для всего мира. "Это близко по своему звучанию 9 мая 1945 года", - добавил он.