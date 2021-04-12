Рогозин: "Роскосмос" потерял несколько контрактов из-за санкций США

"Роскосмос" лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за "подлых санкций" американцев, рассказал РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться​​​. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA", - сказал он.

Известно, что в прошлом году под санкции попал Ракетно-космический центр "Прогресс" и головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. В декабре прошлого года, комментируя ситуацию, Дмитрий Рогозин увидел причину санкций США в отношении производителя "Союзов" в появлении у американцев собственных средств доставки астронавтов на МКС. Он обратил внимание на то, что под действие санкций попал самарский РКЦ "Прогресс", где производят ракеты-носители "Союз-2", с помощью которых корабль "Союз МС" девять лет доставлял американских астронавтов на МКС. С 2020 года для этих целей США стали использовать корабли Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

Кроме того, несколько лет назад Пентагон ввел запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые планируется использовать для предоставления услуг американским военным.