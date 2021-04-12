Рособрнадзор: Перенос сроков ЕГЭ не обсуждается

Единый госэкзамен пройдет для всей страны по единому расписанию. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

- Перенос сроков ЕГЭ для Москвы не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны, - сообщили в ведомстве. - Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Напомним, основной период ЕГЭ планируется начать 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый единый - по русскому языку - пройдет 3 и 4 июня.

Профильная математика запланирована на 7 июня, ЕГЭ по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") пройдет 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике и ИКТ также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля - резервные дни.