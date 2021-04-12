Первый навсегда

60 лет полету Юрия Гагарина

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60 лет назад Юрий Гагарин дал человечеству шанс взглянуть на себя со стороны 00:02

Первый увидевший Землю

Полет Юрия Гагарина - как первый шаг из окопа. Вызов. Преодоление. Прорыв. "Волненье бьет, как молоток, по нервам. Не каждому такое по плечу: Встать и пойти в атаку самым первым! Искать других сравнений не хочу", - написал в апрельские дни 1961 года поэт Константин Симонов

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"Мой Гагарин"

В юбилейный год полета первого космонавта "Российская газета" обратилась к читателям: поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Отклики оказались удивительными. "Признаюсь, многие снимки из коллекции народного проекта я вижу впервые", - рассказала дочь космонавта Елена Гагарина

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Когда показывали хронику, где Гагарин шагает от самолета к правительственной трибуне, самарец Анатолий Кириллов неизменно напоминал родным: "В моей шинели идет!" Как получилось, что шинель Кириллова досталась Гагарину?

Рубрика: Культура
Проект: Первый навсегда
12.04.2021 14:25
Текст: Сусанна Альперина

"Россия 1" проведет прямую трансляцию концерта-мистерии на "Байконуре"

Телеканал "Россия 1" 12 апреля в 23:15 покажет прямую трансляцию концерта "Юбилей полета человека в космос" с космодрома "Байконур". Именно там, где 60 лет назад со старта корабля "Восток-1" начался отсчет космической эры, впервые в истории пройдет концерт-мистерия, посвященный подвигу первого космонавта Земли Юрия Гагарина и триумфу российской науки и техники.

На "Байконуре" прозвучит музыка четырех композиторов разных поколений. Специально для концерта Эдуард Артемьев и Алексей Рыбников написали новые аранжировки своих культовых произведений, а молодые авторы Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят новую музыку, посвященную космосу. Бодров написал и увертюру - она прозвучит в исполнении детского хора и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижера Юрия Башмета.

Фото: РИА Новости
60 лет назад Юрий Гагарин дал человечеству шанс взглянуть на себя со стороны

В торжественном концерте примут участие: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, скрипач Вадим Репин, артист балета Сергей Полунин. Звезды цирка братья Суанбековы представят аттракцион "Колесо смерти", а канатоходец Максим Кагин совершит прогулку на высоте 45 метров. На сцену выйдут прославленные актеры: Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и другие. Ведущие концерта - Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта - народный артист СССР Юрий Башмет.

Шоу создано по новейшим технологиям: две сцены на расстоянии более 200 метров, съемки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры самого концерта со спутников, а также прямое включение с борта МКС. Визуальное оформление создано при участии знаменитой российской студии Sila sveta.

Торжественный концерт в честь юбилея первого полета человека в космос станет в ряд еще с одним масштабным событием телеканала "Россия 1" - концертом Победы на Мамаевом кургане, который состоялся 24 июня 2020 года.