"Россия 1" проведет прямую трансляцию концерта-мистерии на "Байконуре"

На "Байконуре" прозвучит музыка четырех композиторов разных поколений. Специально для концерта Эдуард Артемьев и Алексей Рыбников написали новые аранжировки своих культовых произведений, а молодые авторы Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят новую музыку, посвященную космосу. Бодров написал и увертюру - она прозвучит в исполнении детского хора и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижера Юрия Башмета.

В торжественном концерте примут участие: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, скрипач Вадим Репин, артист балета Сергей Полунин. Звезды цирка братья Суанбековы представят аттракцион "Колесо смерти", а канатоходец Максим Кагин совершит прогулку на высоте 45 метров. На сцену выйдут прославленные актеры: Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и другие. Ведущие концерта - Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта - народный артист СССР Юрий Башмет.

Шоу создано по новейшим технологиям: две сцены на расстоянии более 200 метров, съемки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры самого концерта со спутников, а также прямое включение с борта МКС. Визуальное оформление создано при участии знаменитой российской студии Sila sveta.

Торжественный концерт в честь юбилея первого полета человека в космос станет в ряд еще с одним масштабным событием телеканала "Россия 1" - концертом Победы на Мамаевом кургане, который состоялся 24 июня 2020 года.