Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно

Российская делегация будет участвовать в апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в дистанционном режиме. Об этом журналистам сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой. Он также назвал главное условие продолжения работы РФ на этой площадке.

Петр Толстой пояснил, что решение о формате работы связано со сложной эпидемиологической обстановкой во Франции. Вторая причина - члены делегации хотят присутствовать на оглашении президентом РФ Послания Федеральному Собранию.

Парламентарий отметил, что такое решение приняли депутаты ГД и сенаторы.

Толстой также рассказал ряд нюансов о предстоящей сессии. По его словам, по-прежнему множатся антироссийские доклады.

Он назвал саму постановку этих вопросов неприемлемой для России. "Мы будем вносить наши поправки и высказывать наши возражения, - сообщил глава делегации, - но при том понимании, что, к сожалению, в большинстве своем ПАСЕ продолжает сохранять крайне антироссийскую позицию".

Политик подчеркнул, что главным условием продолжения работы РФ на этой площадке является сохранение полных прав делегации РФ.

"Если будет принято решение в каком-то смысле эти права ущемить, мы в такой ситуации работать не будем", - сказал он.

Отметим, что весенняя сессия ПАСЕ стартует 19 апреля.