Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией

Авиасообщение с Танзанией будет приостановлено с 15 апреля из-за эпидемиологической ситуации в этой африканской стране, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня 2021 года", - сказала Голикова.

Оперштаб также приостановил с 15 апреля по 1 июня авиасообщение с Турцией.

Как пояснила вице-премьер, оперштаб будет внимательно отслеживать ситуацию. Если ситуация в Турции и Танзании стабилизируется, россиян проинформируют о возможности покупать туры в эти страны.