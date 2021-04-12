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12.04.2021 14:57
Рубрика: Общество

Россия создаст новые детальные карты Луны для передвижения космонавтов

Текст: Наталия Ячменникова
Новые детальные карты участков Луны будут созданы для российских космонавтов, которые будут работать на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, для безопасной работы научного оборудования, а также передвижения космонавтов на Луне "обязательно будут создаваться новые детальные карты конкретных участков в районе посадки". Как отметила руководитель лаборатории, для подготовки к пилотируемому полету нужны специальные тренажеры с очень детальными снимками. Они помогут космонавтам привыкнуть к виду и особенностям лунной поверхности, для того чтобы лучше ориентироваться при высадке.

Фото: Фотохроника ТАСС
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В отличие от картографирования Земли, точные карты небесных тел в настоящий момент создаются с использованием космической съемки с орбитальных аппаратов. Основным источником информации о поверхности являются цифровые модели рельефа (ЦМР).

"ЦМР и изображения поверхности позволяют изучать рельеф небесных тел, например, измерять размеры и структуру кратеров, самых распространенных форм рельефа в Солнечной системе", - пояснила Ирина Карачевцева.

Современные снимки поверхности Луны достигают разрешения 30 см, и получены они с низкой лунной орбиты высотой ниже 50 км.

По российскому лунному расписанию, в 2028 году российский экипаж должен совершить облет вокруг Луны, а в 2030 году - космонавты высадятся на ее поверхность.

Общество Космос Освоение Луны

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