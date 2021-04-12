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12.04.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Российские банки стали чаще закрываться добровольно

Текст: Роман Маркелов
Количество российских банков, добровольно сдавших лицензию, впервые превысило количество принудительно закрытых кредитных организаций, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, следует из прогноза рейтингового агентства "Эксперт РА" по банковскому сектору на 2021 год (есть у "Российской газеты"). Это происходит на фоне неблагоприятных экономических условий вообще и для банковского бизнеса в частности. Так, аналитики агентства ожидают также снижения чистой прибыли банковского сектора на 20-30% и ухудшения качества кредитов, говорится в обзоре.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Банки сдают лицензии сами

Помимо принудительного отзыва лицензий, тенденция по сокращению количества банков усиливается на фоне неблагоприятных экономических условий, ужесточения конкуренции за качественных заемщиков и повышения требований в части уровня диджитализации банковских услуг, отмечают в "Эксперт РА". "Так, в последние три года банки активно участвуют в сделках M&A (слияния и поглощения - "РГ"), а также стали чаще консолидировать дочерние банки с целью снижения издержек группы. Небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса при слабых возможностях по наращиваю клиентской базы, что подталкивает их собственников к выходу из банковского бизнеса путем его продажи либо добровольной сдачи лицензии", - говорится в обзоре.

Эта тенденция привела к тому, что в 2020 году впервые число добровольных ликвидаций банков превысило количество отозванных Центробанком лицензий (22 кредитные организации против 16). Причем число банков, присоединенных к другим игрокам на протяжении последних трех лет, было стабильным (это 10-12), а количество банков, добровольно сдавших лицензии в прошлом году, заметно выросло (с двух в 2019 году до девяти в 2020 году).

По прогнозу "Эксперт РА", количество добровольных ликвидаций банков будет оставаться высоким на горизонте трех лет. По оценкам агентства, минимум пятнадцать банков ежегодно будут добровольно покидать рынок в рамках присоединения к более крупным игрокам или в связи с добровольной сдачей лицензии.

 Кредитование поддерживается государством

По прогнозу агентства, темпы роста кредитования в 2021 году будут ниже, чем в 2020 году, преимущественно за счет сокращения выдач льготных кредитов в рамках программ господдержки, которые были драйвером роста кредитования в прошлом году. "Программы льготного кредитования становятся все более значимыми для обеспечения роста экономики в связи с увеличивающимся дефицитом качественных заемщиков. Без субсидирования со стороны государства процентные ставки по льготным кредитам не покрывают уровня риска и не обеспечивают достаточной маржинальности для банков", - подчеркивается в обзоре.

Фото: iStock
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Одновременно и многие заемщики не смогут обслуживать кредиты с тем уровнем ставок, который готовы им предложить банки на рыночных условиях без госсубсидий. Поэтому на среднесрочном горизонте рост кредитования в ключевых сегментах по-прежнему будут обеспечивать программы господдержки, считают аналитики агентства.

Несмотря на рекордный номинальный рост портфеля кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в 2020 году (на 23%) без учета выдач в рамках льготных программ, кредитный портфель МСБ, по оценкам "Эксперт РА", сократился бы на 7%. В ипотечном и автомобильном кредитовании около половины выдач также обеспечили программы льготного кредитования, а без их учета по итогам 2020 года прирост портфелей составил около 11 и 4% соответственно (с учетом госпрограмм - 24 и 8% соответственно).

 Прибыль банков падает

По оценке аналитиков, в 2021 году ухудшится качество около 20-30% реструктурированных кредитов юрлиц и не менее 20% льготных кредитов юрлиц, что потребует доначисления резервов до 900 млрд рублей. Рост уровня дефолтности заметно отразится и на доле просроченной задолженности по кредитам МСБ, допускают в "Эксперт РА".

При этом указанное увеличение резервов растянется на два-три года. "Так, доля просроченной задолженности по кредитам крупному бизнесу будет расти постепенно в течение нескольких лет, поскольку часть кредитов крупному бизнесу банки будут продолжать реструктурировать, а отдельные крупные кредиты будут переуступлены третьим сторонам в рамках расчистки баланса от проблемных активов", - говорится в обзоре.

По оценкам экспертов агентства, в 2021 году объем чистых отчислений в резервы вырастет до 1,9-2 против 1,5 трлн рублей в 2020 году, что приведет к росту стоимости риска. В прошлом году значительную поддержку прибыльности сектора оказала положительная валютная переоценка, составившая более 270 млрд рублей (без ее учета рентабельность сектора составила около 13%). В "Эксперта РА" ожидают, что по итогам нынешнего года чистая прибыль

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сектора снизится на 20-30%, до 1,1-1,2 трлн рублей из-за роста отчислений в резервы, сжатия чистой процентной маржи и уменьшения доходов от валютной переоценки. Даже на фоне вероятного роста ставок по кредитам (из-за увеличения ключевой ставки Банком России) банкам не удастся нарастить чистую процентную маржу из-за невысоких темпов роста кредитования.

Таким образом, стоит ожидать стагнации чистых процентных доходов и повышения роли комиссионных доходов банков. "Наиболее заметную положительную динамику по итогам 2020 года показали комиссионные доходы от брокерского обслуживания (+28%) и вознаграждение по выданным гарантиям (+29%). При этом доля доходов от брокерского обслуживания в структуре комиссионных доходов банков заметно выросла - с 9 до 11%. В 2020 году на фоне существенного снижения ставок по депозитам объем средств на брокерских счетах в банках вырос в 2,5 раза, до 798 млрд рублей. Мы считаем, что в 2021 году переток средств со вкладов на брокерские счета продолжится, поскольку повышение ставок по депозитам будет незначительным", - говорится в исследовании.

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