Российские ученые создают космические аппараты мирового уровня

"В космонавтике, как и в любой отрасли, главное условие успеха - постоянное развитие, движение вперед, - отметил Борис Обносов, генеральный директор Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член СоюзМаш России). - Многие предприятия, входящие сегодня в КТРВ, занимались и продолжают заниматься не только созданием высокоточного оружия, но и вносят существенный вклад в освоение космического пространства. Создается уникальная техника, при ее производстве применяются передовые технологии и новые материалы. Космическая тематика - важная часть диверсификации производства ОПК".
Так, АО "НПО электромеханики" с 70-х годов активно участвует в реализации проектов по созданию и производству гироскопических приборов навигации и стабилизации для космических ракет-носителей. Сегодня предприятие работает над комплексом командных приборов для системы управления новой ракеты-носителя "Союз-5".
По технологиям, разработанным в АО "УНИИКМ", были изготовлены зеркала из углепластика для комплектации остронаправленной антенны космического аппарата "Арктика-М", разработанного в АО "НПО Лавочкина". Аппарат предназначен для проведения метеорологических наблюдений в зоне Арктики и обеспечения проводки судов по Северному морскому пути.
Оренбургское ПО "Стрела" сотрудничает с ведущими ракетно-космическими предприятиями страны более 50 лет. В начале 70-х годов завод участвовал в создании космических станций "Луна-14", "Луна-15", "Луна-16", блоков автоматических станций для исследований Марса и Венеры, а затем - в производстве блоков и агрегатов транспортной космической системы "Энергия - Буран". С 2006 года объединение выполняет заказы на изготовление деталей и сборочных единиц для средств выведения космических аппаратов по заказам АО "НПО Лавочкина". Это детали переходных отсеков, головных обтекателей разгонного блока "Фрегат". Также в рамках сотрудничества с РКК "Энергия" им. С.П. Королева налажено производство наземного оборудования для транспортировки пилотируемого космического корабля проекта "Орел".
Многие годы тесно сотрудничает с РКК "Энергия" еще одно дочернее предприятие КТРВ - АО "МКБ "Искра" имени И.И. Картукова". Конструкторское бюро было организовано в 1946 году и стояло у истоков освоения космоса. Специалисты участвовали в разработке систем катапультирования космонавтов перед приземлением спускаемых аппаратов. В 60-е годы конструкторскому бюро было поручено проектирование первой двигательной установки системы аварийного спасения (ДУ САС) для корабля "Союз 7К". Тогда же МКБ "Искра" получило задание на разработку первых двигателей мягкой посадки (ДМП), предназначенных для приземления космонавтов непосредственно в возвращаемом корабле.
Эффективность системы аварийного спасения была подтверждена не раз. Так, в октябре 2018 года во время старта с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-10" произошла авария из-за нештатного отделения бокового блока первой ступени. Система аварийного спасения отстыковала корабль с экипажем от ракеты, и он совершил баллистический спуск с последующим приземлением. Задачу увода корабля от носителя выполнила двигательная группа головного обтекателя, разработанная и изготовленная в МКБ "Искра".
Сегодня предприятие работает как над изготовлением серийной продукции для обеспечения запусков кораблей серии "Союз-ТМА", так и над разработкой новых изделий.
Наиболее активно в решение космических задач вовлечено АО "ВПК "НПО машиностроения" - один из мировых лидеров в сфере производства спутников. Первые космические проекты на предприятии были созданы в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века под руководством академика Владимира Николаевича Челомея.
В НПО машиностроения были разработаны многочисленные образцы космической техники. В частности, уникальный ракетно-космический комплекс "Алмаз" с орбитальной пилотируемой станцией, транспортным кораблем снабжения, многоразовым тpexмeстным возвращаемым аппаратом и грузовой капсулой для доставки на Землю информации. Этот комплекс заложил основу всему семейству созданных в стране тяжелых орбитальных пилотируемых станций.
В это же время была создана тяжелая ракета-носитель серии "Протон", которая в дальнейшем обеспечила запуск в космос сверхтяжелых научных космических станций "Протон", всех пилотируемых орбитальных станций семейства "Салют", автоматических станций "Алмаз", космических аппаратов "Венера", "Зонд", "Луна", "Марс", комплекса "Мир", множества телекоммуникационных и военных космических аппаратов, а также модулей российского сегмента МКС.
На предприятии было разработано семейство малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в различных спектральных диапазонах "Кондор-Э". Система предназначена для получения высококачественных изображений, необходимых для мониторинга земной поверхности и океанов, экологического мониторинга и эффективного управления природными ресурсами.
Сегодня предприятие разрабатывает космическую систему дистанционного зондирования Земли на базе малых космических аппаратов, оснащенных радиолокатором высокого разрешения с синтезированной апертурой. В прошлом году завершены все необходимые согласования и пройдена экспертиза по проекту космического комплекса "Кондор-ФКА" с созданием космического аппарата "Кондор-ФКА-М". Это перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками, позволяющий полностью удовлетворить интересы в радиолокационной информации таких ведомств, как Минсельхоз России, МЧС России, Росреестр, Росгидромет, и др.
Новая технология, применяемая на "Кондоре-ФКА-М", дает значительно более высокое разрешение получаемой радиолокационной информации, более широкую полосу съемки, а также обеспечивает лучшую информативность радиолокационного сигнала и в целом более высокую производительность космического аппарата.
В 2020 году начата разработка космического аппарата мини-класса с радиолокатором на базе АФАР (активной фазированной антенной решетки). Массогабаритные характеристики спутника позволяют выводить на орбиту группировку сразу из 8 космических аппаратов на одной ракете-носителе. Аппарат больше ориентирован на гражданский сегмент экономики и должен обеспечивать съемку больших площадей земной поверхности.
К этому проекту проявляет большой интерес Госкорпорация "Роскосмос", реализующая ФЦП "Сфера". Согласно госпрограмме в космосе в скором времени должна быть развернута большая группировка спутников различного назначения, в том числе и радиолокационных. Мини-радиолокационные аппараты разработки АО "ВПК "НПО машиностроения" хорошо вписываются в выстраиваемую "Роскосмосом" группировку. К настоящему моменту сформирован облик космического аппарата, выполнены основные радиотехнические и прочностные расчеты, разрабатываются ключевые технические документы и эскизная конструкторская документация на узлы и агрегаты.
С прошлого года прорабатывается возможность обеспечения в непрерывном режиме мониторинга Северного морского пути. Необходимо обеспечить масштабную съемку всей акватории Севморпути как минимум два раза в сутки, чтобы отслеживать меняющуюся ледовую обстановку в этом непростом для судоходства районе. Оптимально решить и эту задачу смогут радиолокационные спутники АО "ВПК "НПО машиностроения", которые позволяют проводить съемку в любое время суток и при любых погодных условиях.