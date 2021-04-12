Российские ученые создают космические аппараты мирового уровня

Пилотируемые полеты и запуск необитаемых космических аппаратов давно стали привычным явлением. Однако это лишь видимая часть освоения космоса, которая привлекает всеобщее внимание и о которой говорят в новостях. За каждым успешным запуском стоит серьезная и кропотливая работа по разработке и производству новых материалов для космических аппаратов, электроники, двигателей, навигационных и стабилизационных приборов. Производство космической техники остается одной из сложнейших и наукоемких отраслей.

"В космонавтике, как и в любой отрасли, главное условие успеха - постоянное развитие, движение вперед, - отметил Борис Обносов, генеральный директор Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член СоюзМаш России). - Многие предприятия, входящие сегодня в КТРВ, занимались и продолжают заниматься не только созданием высокоточного оружия, но и вносят существенный вклад в освоение космического пространства. Создается уникальная техника, при ее производстве применяются передовые технологии и новые материалы. Космическая тематика - важная часть диверсификации производства ОПК".

Так, АО "НПО электромеханики" с 70-х годов активно участвует в реализации проектов по созданию и производству гироскопических приборов навигации и стабилизации для космических ракет-носителей. Сегодня предприятие работает над комплексом командных приборов для системы управления новой ракеты-носителя "Союз-5".

По технологиям, разработанным в АО "УНИИКМ", были изготовлены зеркала из углепластика для комплектации остронаправленной антенны космического аппарата "Арктика-М", разработанного в АО "НПО Лавочкина". Аппарат предназначен для проведения метеорологических наблюдений в зоне Арктики и обеспечения проводки судов по Северному морскому пути.

Оренбургское ПО "Стрела" сотрудничает с ведущими ракетно-космическими предприятиями страны более 50 лет. В начале 70-х годов завод участвовал в создании космических станций "Луна-14", "Луна-15", "Луна-16", блоков автоматических станций для исследований Марса и Венеры, а затем - в производстве блоков и агрегатов транспортной космической системы "Энергия - Буран". С 2006 года объединение выполняет заказы на изготовление деталей и сборочных единиц для средств выведения космических аппаратов по заказам АО "НПО Лавочкина". Это детали переходных отсеков, головных обтекателей разгонного блока "Фрегат". Также в рамках сотрудничества с РКК "Энергия" им. С.П. Королева налажено производство наземного оборудования для транспортировки пилотируемого космического корабля проекта "Орел".

Многие годы тесно сотрудничает с РКК "Энергия" еще одно дочернее предприятие КТРВ - АО "МКБ "Искра" имени И.И. Картукова". Конструкторское бюро было организовано в 1946 году и стояло у истоков освоения космоса. Специалисты участвовали в разработке систем катапультирования космонавтов перед приземлением спускаемых аппаратов. В 60-е годы конструкторскому бюро было поручено проектирование первой двигательной установки системы аварийного спасения (ДУ САС) для ко­рабля "Союз 7К". Тогда же МКБ "Искра" получило задание на разработку первых двигателей мягкой посадки (ДМП), предназначенных для приземления космонавтов непосредственно в возвращаемом корабле.

Эффективность системы аварийного спасения была подтверждена не раз. Так, в октябре 2018 года во время старта с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-10" произошла авария из-за нештатного отделения бокового блока первой ступени. Система аварийного спасения отстыковала корабль с экипажем от ракеты, и он совершил баллистический спуск с последующим приземлением. Задачу увода корабля от носителя выполнила двигательная группа головного обтекателя, разработанная и изготовленная в МКБ "Искра".

Сегодня предприятие работает как над изготовлением серийной продукции для обеспечения запусков кораблей серии "Союз-ТМА", так и над разработкой новых изделий.

Наиболее активно в решение космических задач вовлечено АО "ВПК "НПО машиностроения" - один из мировых лидеров в сфере производства спутников. Первые космические проекты на предприятии были созданы в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века под руководством академика Владимира Николаевича Челомея.

В НПО машиностроения были разработаны многочисленные образцы космической техники. В частности, уникальный ракетно-космический комплекс "Алмаз" с орбитальной пилотируемой станцией, транспортным кораблем снабжения, многоразовым тpexмeстным возвращаемым аппаратом и грузовой капсулой для доставки на Землю информации. Этот комплекс заложил основу всему семейству созданных в стране тяжелых орбитальных пилотируемых станций.

В это же время была создана тяжелая ракета-носитель серии "Протон", которая в дальнейшем обеспечила запуск в космос сверхтяжелых научных космических станций "Протон", всех пилотируемых орбитальных станций семейства "Салют", автоматических станций "Алмаз", космических аппаратов "Венера", "Зонд", "Луна", "Марс", комплекса "Мир", множества телекоммуникационных и военных космических аппаратов, а также модулей российского сегмента МКС.

На предприятии было разработано семейство малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в различных спектральных диапазонах "Кондор-Э". Система предназначена для получения высококачественных изображений, необходимых для мониторинга земной поверхности и океанов, экологического мониторинга и эффективного управления природными ресурсами.

Сегодня предприятие разрабатывает космическую систему дистанционного зондирования Земли на базе малых космических аппаратов, оснащенных радиолокатором высокого разрешения с синтезированной апертурой. В прошлом году завершены все необходимые согласования и пройдена экспертиза по проекту космического комплекса "Кондор-ФКА" с созданием космического аппарата "Кондор-ФКА-М". Это перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками, позволяющий полностью удовлетворить интересы в радиолокационной информации таких ведомств, как Минсельхоз России, МЧС России, Росреестр, Росгидромет, и др.

Новая технология, применяемая на "Кондоре-ФКА-М", дает значительно более высокое разрешение получаемой радиолокационной информации, более широкую полосу съемки, а также обеспечивает лучшую информативность радиолокационного сигнала и в целом более высокую производительность космического аппарата.

В 2020 году начата разработка космического аппарата мини-класса с радиолокатором на базе АФАР (активной фазированной антенной решетки). Массогабаритные характеристики спутника позволяют выводить на орбиту группировку сразу из 8 космических аппаратов на одной ракете-носителе. Аппарат больше ориентирован на гражданский сегмент экономики и должен обеспечивать съемку больших площадей земной поверхности.

К этому проекту проявляет большой интерес Госкорпорация "Роскосмос", реализующая ФЦП "Сфера". Согласно госпрограмме в космосе в скором времени должна быть развернута большая группировка спутников различного назначения, в том числе и радиолокационных. Мини-радиолокационные аппараты разработки АО "ВПК "НПО машиностроения" хорошо вписываются в выстраиваемую "Роскосмосом" группировку. К настоящему моменту сформирован облик космического аппарата, выполнены основные радиотехнические и прочностные расчеты, разрабатываются ключевые технические документы и эскизная конструкторская документация на узлы и агрегаты.

С прошлого года прорабатывается возможность обеспечения в непрерывном режиме мониторинга Северного морского пути. Необходимо обеспечить масштабную съемку всей акватории Севморпути как минимум два раза в сутки, чтобы отслеживать меняющуюся ледовую обстановку в этом непростом для судоходства районе. Оптимально решить и эту задачу смогут ра­дио­локационные спутники АО "ВПК "НПО машиностроения", которые позволяют проводить съемку в любое время суток и при любых погодных условиях.