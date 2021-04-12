Российский форум по управлению интернетом завершил свою работу

7-9 апреля в Москве прошел 11-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2021), организованный Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ICANN, Технического центра Интернет и Лаборатории Касперского. Для участия в форуме зарегистрировались более 700 человек, около 200 участников присутствовали на форуме офлайн, а более 1000 человек следили за ходом RIGF 2021 в Zoom, на YouTube и на сайте форума. На 8 состоявшихся секциях форума выступили 50 спикеров, кроме того, на RIGF 2021 прошли 3 церемонии вручения наград.

Российский форум по управлению интернетом традиционно открывается в день рождения национального домена .RU 7 апреля, и 2021 год не стал исключением. Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев поздравил всех пользователей национального домена .RU c его 27-летием и добавил, что за прошедшие 2 года с момента проведения 10-го Российского форума по управлению произошли существенные изменения в мировых процессах Internet Governance. "Сфера управления интернетом сегодня - есть не что иное, как отражение сложностей и противоречий сегодняшней геополитической картины мира, столкновений национальных интересов на международной арене, усиления противоречий по ряду вопросов между ведущими странами", - отметил Андрей Воробьев.

Открывая работу форума, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сказал: "Интернет - это нервная система современного общества, он требует аккуратного и бережного отношения к себе. Россия стояла у истоков создания Глобального форума по управлению интернетом (IGF) и стала первой страной в Евразии, где появился национальный форум по управлению интернетом. Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами, и должны искать на них новые ответы. И диалог, который ведется на площадке RIGF, представляет большую ценность. Хочу пожелать участникам форума успешной работы и заверить - то, что здесь обсуждается, будет рассмотрено и получит путевку в жизнь!"

В течение трех дней участники форума обсуждали самые актуальные вопросы управления интернетом: суверенитет данных и доверие в сети, искусственный интеллект и цифровые платформы, атрибуция киберпреступлений и этические проблемы использования новых технологий. Спикеры форума отметили необходимость усиления международного сотрудничества в области управления интернетом и призывали к поиску консенсуса на мировом уровне для дальнейшего развития интернета на благо всего человечества.

В завершение RIGF 2021 прошла специальная секция, посвященная участию молодежи в процессе управления интернетом. Организаторы и участники молодежных проектов Координационного центра и Первого российского молодежного форума по управлению интернетом обсудили возможности привлечения молодежи к активной работе в этом направлении и рассказали о молодежных проектах КЦ.