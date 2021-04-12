Российский форум по управлению интернетом завершил свою работу

Новости

Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов 20:21
Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ 20:15
АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию 20:08
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией 20:03
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 19:33
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 19:16
Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса 19:13
Военные подключились к тушению пожара на "Невской мануфактуре" 18:58
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео 18:42
Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на стоящий рядом хостел 18:41
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО 18:40
В Петербурге получено разрешение на строительство арены на месте СКК 18:15
Смертность из-за коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд 18:09
Космонавт Роман Романенко в прямом эфире поздравил россиян с Днем космонавтики 17:55
Полковник Макгрегор: США не готовы к войне с Россией 17:38
Москалькова представит в Госдуме доклад за прошлый год 17:36
Microsoft объявила о покупке Nuance за 20 млрд долларов 17:06
Меркель в последний раз выступила в качестве канцлера на выставке в Ганновере 17:03
В СК рассказали об убийстве мужчины в московском фитнес-клубе 17:03
Кузнецова попросила реабилитировать детей, вывезенных из Сирии и Ирака 17:02
На горящей фабрике "Невская мануфактура" произошло обрушение кровли 17:00
Прокуратура Парижа начала расследование стрельбы возле больницы 16:57
Во вторник на Москве-реке открывается навигация 16:51
В Бразилии появится статуя Христа выше, чем в Рио 16:49
Матвиенко указала на связь между подвигом Гагарина и вакциной от COVID-19 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 19:28
Рубрика: Экономика

Российский форум по управлению интернетом завершил свою работу

7-9 апреля в Москве прошел 11-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2021), организованный Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ICANN, Технического центра Интернет и Лаборатории Касперского. Для участия в форуме зарегистрировались более 700 человек, около 200 участников присутствовали на форуме офлайн, а более 1000 человек следили за ходом RIGF 2021 в Zoom, на YouTube и на сайте форума. На 8 состоявшихся секциях форума выступили 50 спикеров, кроме того, на RIGF 2021 прошли 3 церемонии вручения наград.

Российский форум по управлению интернетом традиционно открывается в день рождения национального домена .RU 7 апреля, и 2021 год не стал исключением. Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев поздравил всех пользователей национального домена .RU c его 27-летием и добавил, что за прошедшие 2 года с момента проведения 10-го Российского форума по управлению произошли существенные изменения в мировых процессах Internet Governance. "Сфера управления интернетом сегодня - есть не что иное, как отражение сложностей и противоречий сегодняшней геополитической картины мира, столкновений национальных интересов на международной арене, усиления противоречий по ряду вопросов между ведущими странами", - отметил Андрей Воробьев.

Открывая работу форума, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сказал: "Интернет - это нервная система современного общества, он требует аккуратного и бережного отношения к себе. Россия стояла у истоков создания Глобального форума по управлению интернетом (IGF) и стала первой страной в Евразии, где появился национальный форум по управлению интернетом. Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами и угрозами, и должны искать на них новые ответы. И диалог, который ведется на площадке RIGF, представляет большую ценность. Хочу пожелать участникам форума успешной работы и заверить - то, что здесь обсуждается, будет рассмотрено и получит путевку в жизнь!"

В течение трех дней участники форума обсуждали самые актуальные вопросы управления интернетом: суверенитет данных и доверие в сети, искусственный интеллект и цифровые платформы, атрибуция киберпреступлений и этические проблемы использования новых технологий. Спикеры форума отметили необходимость усиления международного сотрудничества в области управления интернетом и призывали к поиску консенсуса на мировом уровне для дальнейшего развития интернета на благо всего человечества.

В завершение RIGF 2021 прошла специальная секция, посвященная участию молодежи в процессе управления интернетом. Организаторы и участники молодежных проектов Координационного центра и Первого российского молодежного форума по управлению интернетом обсудили возможности привлечения молодежи к активной работе в этом направлении и рассказали о молодежных проектах КЦ.

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Захарова: Россия никогда не делила славу космических побед СССР
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента