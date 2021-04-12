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12.04.2021 22:05
Рубрика: Спорт

Сальников: Пловцам рекомендовано пройти вакцинацию перед Олимпиадой

Текст: Анна Козина

Во время чемпионата России по плаванию, который завершился в Казани и по итогам которого была сформирована команда для участия в Олимпийских играх, со спортсменами обсудили тему вакцинации от коронавируса перед поездкой в Токио.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Об этом "РГ" рассказал четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавании Владимир Сальников.

- Было предложено несколько "окон", когда пловцы могут пройти вакцинацию. Мы собирали спортсменов на чемпионате России, объясняли важность этой акции. Олимпийский комитет России также рекомендовал кандидатам в олимпийскую сборную на Игры в Токио, персоналу и тренерам команд пройти вакцинацию от коронавируса. И это понятно, - отметил Сальников. - Ведь речь идет не только о заботе о себе, но и об окружающих, обо всей команде. Не дай бог, будет выявлен хотя бы единичный случай заражения в Токио.

Пострадают те, кто был рядом. Это может привести к тому, что, даже находясь на Олимпиаде, кто-то не сможет выступить. Это было донесено до спортсменов и тренеров. Сейчас врачи команды с этим работают.

Спорт Виды спорта Водный спорт Олимпиада в Токио

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