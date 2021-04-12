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12.04.2021 14:55
Рубрика: Общество

Самые частые ошибки "Тотального диктанта"-2021

Текст: Елена Новоселова
Эксперты рассказали о частых ошибках, которые сделали участники "Тотального диктанта"-2021. Кстати, всего ручкой и на очных площадках под диктовку писали 90 тысяч человек, подвела итоги акции президент фонта "ТД" Ольга Ребковец. 35 с половиной тысяч сделали это на сайте с помощью системы авторизированной проверки. 577 тысяч приняли участие в акции в фомате #пишемдома и как зрители онлайн-марафона.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По мнению председателя филологического совета "ТД" и главного редактора "Грамота.ру" Владимира Пахомова, в тексте главного диктатора этого года писателя Дмитрия Глуховского было много сложных знаков препинания, а с точки зрения орфографии наибольшие трудности вызвали слова "не скоро" и "промокнуть".

В акции "Тотального диктанта" принимают участие 60 стран

"В первой части текста было слово "не скоро". ... И вот на это "не скоро", которое нужно было написать только раздельно, было много ошибок, встретилось слитное написание", - сказал русист на пресс-конференции в ТАСС.

Не менее коварными для участников стали слова "тормошить", "сетчатка", а также "промокнуть".

Пахомов прокомментировал особенно трудное слово "промокнуть". Пишущие диктант споткнулись на том, что сравнивали безударную гласную в корне с похожим словом "макать" (опускать что-либо в жидкость). Они не учли, что у слова "промокнуть" иное лексическое значение (просушить специальной мягкой бумагой или тряпкой, легко впитывающей влагу). "Здесь ошибочно писали через "а". Надо сказать, что такое написание когда-то давно было правильным. Но давно. Уже много десятилетий правильное написание через "о", - сказал филолог.

Были и приятные для организаторов неожиданности: практически все написали правильно слово "стоп-кадр". Школьные педагоги знают, как часто на диктовке это слово пишут слитно.

Среди необычных слов в тексте встретились "зипрайдер" и "выхухоль".

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