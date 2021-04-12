Сборная России по фигурному катанию отправилась на командный турнир World Team Trophy, который 15 апреля стартует в Осаке. Перелет до Японии был не прямой, но в условиях ковидных ограничений наиболее комфортный.

- Российские фигуристы вылетели из Москвы во Владивосток, оттуда прямым чартерным рейсом - в Осаку, - сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. - Это позволит избежать довольно длительной изоляции по прибытии в Японию. После сдачи необходимых обязательных тестов и карантина спортсмены смогут приступить к тренировкам.

С транспортной логистикой нашим спортсменам повезло. Однако в Осаке, как и на недавнем чемпионате мира в Стокгольме, в связи с угрозой распространения коронавируса всем участникам турнира, тренерам и официальным лицам придется находиться в "пузыре". В то же время соревнования пройдут со зрителями.

Напомним, что в командном чемпионате мира принимают участие шесть сильнейших команд: Россия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В составе российской сборной выступят чемпионка и вице-чемпионка мира Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, которую выбрали капитаном, победители в парном катании и танцах на льду Анастасия Мишина - Александр Галлямов и Виктория Синицина - Никита Кацалапов, а также Михаил Коляда и Евгений Семененко.