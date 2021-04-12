Новости

Горелов рассказал о применении российских вакцин от COVID-19 в педиатрии 03:44
Четыре человека пострадали при стрельбе в Сиэтле 03:28
СМИ анонсировали покупку Microsoft разработчика технологий ИИ 02:47
В МИД РФ призвали к переговорам о запрете вооружений в космосе 02:27
Немецкая партия высказалась за выход Германии из ЕС 01:56
Принц Гарри вернулся в Великобританию для участия в церемонии прощания 01:26
Лавров оценил сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта 00:41
Президент Чехии будет участвовать в мероприятиях в инвалидном кресле 11.04.2021
Два лидера партий ХДС и ХСС готовы стать преемниками Меркель 11.04.2021
В Сочи благополучно приземлился самолет с разгерметизацией кабины 11.04.2021
На Кутузовском проспекте в Москве машина каршеринга вылетела на встречку 11.04.2021
"Спартак" подаст апелляцию на судейство матча с "Локомотивом" 11.04.2021
СМИ: Меркель отменила запись на вакцинацию от COVID-19 11.04.2021
Церковь будет помогать бездомным вместе с Минздравом 11.04.2021
Киргизию вернули к президентской форме правления 11.04.2021
Федун отреагировал на поражение "Спартака" от "Локомотива" 11.04.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 22 человека 11.04.2021
Введут ли с 1 июня новый штраф за шины не по сезону 11.04.2021
"Спартак" в меньшинстве проигрывает после первого тайма "Локомотиву" 11.04.2021
Болельщики "Локомотива" и "Спартака" устроили драку в начале матча 11.04.2021
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Спартака" на матч РПЛ 11.04.2021
У берегов Владивостока заметили белух из "китовой тюрьмы" 11.04.2021
Боевик "Мортал Комбат" возглавил российский прокат в выходные 11.04.2021
Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса 11.04.2021
В Киеве трех богатырей объявили "украинцами" 11.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
12.04.2021 03:45
Рубрика: Спорт

С коньками в багаже

Россияне отправились на командный ЧМ
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 77(8428)
Сборная России по фигурному катанию отправилась на командный турнир World Team Trophy, который 15 апреля стартует в Осаке. Перелет до Японии был не прямой, но в условиях ковидных ограничений наиболее комфортный.

- Российские фигуристы вылетели из Москвы во Владивосток, оттуда прямым чартерным рейсом - в Осаку, - сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. - Это позволит избежать довольно длительной изоляции по прибытии в Японию. После сдачи необходимых обязательных тестов и карантина спортсмены смогут приступить к тренировкам.

Фото: РИА Новости
Чем запомнились лучшие выступления фигуристов на ЧМ-2021

С транспортной логистикой нашим спортсменам повезло. Однако в Осаке, как и на недавнем чемпионате мира в Стокгольме, в связи с угрозой распространения коронавируса всем участникам турнира, тренерам и официальным лицам придется находиться в "пузыре". В то же время соревнования пройдут со зрителями.

Напомним, что в командном чемпионате мира принимают участие шесть сильнейших команд: Россия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В составе российской сборной выступят чемпионка и вице-чемпионка мира Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, которую выбрали капитаном, победители в парном катании и танцах на льду Анастасия Мишина - Александр Галлямов и Виктория Синицина - Никита Кацалапов, а также Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Песков: Кризис не закончился, мы только на выходе
В Госдуме назвали пиаром призыв ужесточить санкции против РФ
В Сочи благополучно приземлился самолет с разгерметизацией кабины
В России изменились правила использования маткапитала
В Госсовете Крыма оценили позицию Эрдогана насчет полуострова
В крови хоккеиста Емелина обнаружили следы наркотиков
Виктор Ганчаренко назначен главным тренером "Краснодара"