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12.04.2021 22:10
Рубрика: Спорт

Камни в цель

Сборная России по керлингу впервые отобралась на Олимпиаду
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Мужская сборная России стала главным открытием чемпионата мира в Канаде. Команда Сергея Глухова добралась до полуфинала и впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры.

В матче за третье место россияне в упорной борьбе уступили Швейцарии со счетом 5:6. Тем не менее наши спортсмены добились лучшего результата национальной команды на первенстве планеты. Ранее россияне не поднимались выше девятой строчки. А на последнем чемпионате Европы мужская сборная вылетела из элитного дивизиона. Что касается Олимпиады, то ранее наши выступали на Играх, но на правах хозяев (в Сочи в 2014 году), без квалификации.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Токио вводит новые ограничения к Олимпиаде

Предварительный этап Россия завершила на втором месте, что позволило ей напрямую выйти в 1/2 финала. В финал нас не пустили шотландцы (3:5). Победителями же турнира стали шведы, обыгравшие в решающем поединке Шотландию со счетом 10:5. Скандинавы завоевали "золото" ЧМ в третий раз подряд.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Спорт Олимпийские игры Спорт Виды спорта Командный спорт Олимпиада в Пекине

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