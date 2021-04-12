Древнейший сейф найден на роскошной римской вилле в Испании

В Испании археологи обнаружили крайне редкий древнеримский сейф IV века нашей эры, который около 1700 лет провел в руинах роскошной виллы Каса-дель-Митрео.

Как сообщает The History Blog, находка была сделана на найденной ранее древнеримской вилле Каса-дель-Митрео. Этот памятник был назван так потому, что поблизости было обнаружено святилище. Последнее, как считают ученые, было Митреумом.

Сама вилла была построена в конце I - начале II века нашей эры. В последующие века она неоднократно перестраивалась и расширялась. Эта вилла располагалась за пределами древнеримского города Эмерита-Августа, современного испанского города Мерида.

Эксперты не знают, кто именно был владельцем так называемого домуса. Однако предполагается, что это был богатый и статусный человек. На это указывает и новая находка: крайне редкий деревянный сундук с бронзовой облицовкой и железными шипами.

По мнению ученых, он использовался в качестве сейфа для хранения различных ценностей - не только монет и ювелирных изделий, но и ценных тканей и важных документов.

Из письменных источников известно, что подобные сейфы в Римской империи были распространены в домах представителей высшего класса. Однако до наших дней дошли считанные единицы таких артефактов. Официально известно только о четырех подобных сохранившихся сундуках.

Три из них были найдены при раскопках в городе Помпеи, уничтоженном в 79 году нашей эры при извержении вулкана Везувий. Они сохранились под слоем окаменелого вулканического пепла, который буквально их законсервировал. Четвертый древнеримский сейф был обнаружен в Испании, в муниципалитете Тарасон на северо-востоке страны.

Примечательно, что впервые остатки вновь найденного сундука были обнаружены еще в 1994 году. Тогда археологи провели первые масштабные раскопки одного из помещений роскошной виллы, которое, как предполагается, серьезно пострадало от пожара в IV веке.

В то время исследователи не рискнули сдвигать найденный артефакт с места. Ведь сундук был изготовлен из дерева, и существовал риск его полного разрушения при перемещении. В результате предмет был законсервирован.

Вернулись же к нему археологи только в 2017 году, когда на вилле Каса-дель-Митрео стартовала реализация комплексного проекта консервации всего этого памятника.

Ученые вновь обследовали сгоревшую комнату. Забытый сундук был аккуратно и полностью раскопан, после чего его детально описали и каталогизировали, как и многие другие артефакты, обнаруженные в этом же помещении.

Ученые отмечают, что этот сейф, один из древнейших, известных науке, серьезно пострадал при пожаре и был деформирован. Судя по результатам исследования, во время пожара обрушилась крыша. Она рухнула, в том числе, на сундук, заметно повредив его и буквально вдавив его в землю.

Поэтому о первоначальных размерах данного предмета ученые судить не берутся. В то же время сообщается, что его нынешние размеры составляют примерно три на полтора метра. Сейф удалось извлечь с места без повреждений. Он передан в Институт культурного наследия Испании, специалисты которого не только изучат его, но и восстановят для будущего показа широкой публике.

"Непонятно, чем владелец виллы зарабатывал себе на жизнь, - говорит археолог Ана Мария Бехарано Осарио. - Но очевидно, что это была, вероятно, богатая семья, потому что площадь дома составляет около 3386 квадратных метров, с 15 комнатами, включая ванные комнаты и кухню, а также четыре дополнительные комнаты, которые эта семья могла использовать для продажи каких-то своих товаров".