Школьники и студенты по всему миру написали Звездный диктант "Поехали!"

Космос впервые заговорил именно на русском языке! В честь 60-летия полета Юрия Гагарина Россотрудничество проводит международную гуманитарную акцию. Школьники, студенты, и все, кто любит космос, в эти дни пишут звездный диктант "Поехали"! Автор текста - знаменитый писатель-фантаст Сергей Лукьяненко - прочитал его в прямом эфире.

"Задача - не в том, чтобы тренировать грамотность. Мы хотим напомнить про наши космические успехи, провести от них линию в будущее, к открытиями, которые, я уверен, еще будут, - рассказал Сергей Лукьяненко. - Я выбрал ту планету Солнечной системы, которую мы исследовали лучше всех других стран. Планету, которая легко нам поддавалась, в отличие от воинственного Марса, - рассказал Сергей Лукьяненко. - История диктанта рассказывает о том, как мы открывали для всего человечества Венеру - планету любви".

О чем диктант? Вот лишь несколько вопросов. Кто из российских ученых первым доказал, что у Венеры есть атмосфера? Какая космическая станция смогла сбросить на нее первый научный зонд? Какие температуры и давление на поверхности? Есть ли вспышки молний?

Как рассказал летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский, возглавляющий Российское движение школьников, сегодня видно, как школьникам не хватает любой информации о космосе и космонавтике. Фильмы, выставки, диктанты… Даже если не знаешь правильный ответ, можно поучаствовать, "погуглить", узнать больше, и, возможно, влюбиться в космос.

На вопрос, не собирается ли он полететь на Венеру, Сергей Рязанский в шутку ответил. "Там что-то с погодой не очень: нужен свинцовый зонтик". Также он развенчал главный миф о быте космонавтов: они давно уже не едят продукты из тюбиков. Тюбикам на замену пришли консервы и сублимированные продукты.

По словам пресс-секретаря Россотрудничества Наданы Фридрихсон, первый полет человека в космос - это достижение общее для всех стран постсоветского пространства. Звездный диктант пишут студенты и школьники не только России и стран СНГ, но и любители космоса в Аргентине, Бельгии, Германии, Дании, Китае, Малайзии, Португалии.