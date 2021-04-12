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12.04.2021 03:50
Рубрика: Происшествия

Опасный счет

Мошенники обманули дочь Валерия Чкалова
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 77(8428)
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел подчиненным доложить ему о ходе процессуальной проверки по факту возможных мошеннических действий с имуществом дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова. Проверка поставлена на контроль в центральном аппарате СК.

Накануне стало известно, что Главным следственным управлением СК по Москве организована проверка по информации СМИ о мошенничестве в отношении дочери Чкалова.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, женщине (имя и фамилию ее следствие пока не раскрывает) позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов. Рассказал, что ее персональные данные сейчас находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести свои сбережения на безопасный счет. Такой счет звонивший и прислал женщине. А она перевела мошенникам больше 23 миллионов рублей.

Обман граждан мошенниками, которые представляются им якобы сотрудниками органов, в последние недели принимает огромные масштабы.

Аферисты, представляясь следователями, объясняют людям, что их счета находятся в опасности и, чтобы не потерять сбережения, надо перевести деньги на "безопасный" счет, который им и присылают. Особый цинизм мошенников состоит в том, что звонят они в основном пожилым людям.

На сегодня по таким фактам СК возбудил три уголовных дела. Руководство СК выступило с обращением к гражданам - не верить звонкам от "следователей", не вести переговоры. И обратиться в правоохранительные органы.

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