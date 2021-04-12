СК завершил расследование дела о пожаре в доме престарелых в новой Москве

Следственный комитет объявил об окончании расследования уголовного дела о пожаре в частном доме престарелых в новой Москве. Напомним, тогда в больницу попали почти все пациенты дома престарелых - 47 человек. Двоих спасти не смогли.

Обвиняемыми стали бывший генеральный директор дома престарелых и женщина - администратор. У обоих одна уголовная статья - "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших и причинение тяжкого вреда здоровью".

Сам пожар вспыхнул 19 декабря 2017 года в частном пансионате для престарелых на улице Центральной деревни Картмазово поселения Московский.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, причиной возгорания стал - "техногенный фактор".

Он выразился в отсутствии контроля за длительной работой электрической нагревательной печи, а причиной развития пожара стала захламленность помещений горючими материалами и предметами. Также установлено, что в здании не было достаточного количества эвакуационных выходов, и не работала пожарная сигнализация, что не позволило постояльцам беспрепятственно покинуть помещения во время пожара. Кроме того, работники учреждения не получали инструкции о порядке действий на случай возникновения пожара, и отсутствовало необходимое количество средств индивидуальной защиты,- объяснила представитель ведомства.

Обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись. Тома дела уже отправлены в прокуратуру. Если там согласятся с доказательствами, дело уйдет в суд.