Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина СКА - ЦСКА. В противостоянии до четырех побед впереди пока москвичи - 3-2.

Еще неделю назад мало кто верил, что в серии ЦСКА - СКА дело дойдет до шестого матча. Фото: Юрий Кузьмин / Pool / ТАСС

Еще неделю назад, когда ЦСКА выиграл в Питере третий матч и довел счет до 3-0, положение СКА казалось безнадежным. Да, шесть нет назад питерским армейцам удалось вернуться с такого же счета (единственный прецедент в истории Континентальной хоккейной лиги), а затем и выиграть Кубок Гагарина. Но тогда у СКА был едва ли не сильнейший состав за все время существования клуба с пиковым Ковальчуком, Панариным, Дадоновым и другими. Сейчас в распоряжении нынешнего наставника СКА Валерия Брагина в основном звезды восходящие, но именно они и делают результат. И в первую очередь 19-летний Василий Подколзин. В четвертом матче (3-1) форвард набрал 3 (1 гол + 2 передачи) очка, а в пятом оформил важнейший дубль. С 11 (6+5) баллами он - лучший бомбардир своей команды в плей-офф. А ведь это тот самый Подколзин, который капитанствовал в "молодежке", провалившейся на чемпионате мира-2021. Васе тогда досталось критики больше всех. Мол, парень поймал звезду, авансы не оправдывает. И вот достойный ответ скептикам. В котором, конечно, велика заслуга и Брагина, успевшего поработать с Подколзиным в "молодежке" до назначения в питерский клуб.

"Очень рад, что Василий Подколзин так продуктивно играет. После чемпионата мира мы много с ним беседовали, приводили его психологическое состояние в порядок", - сказал после игры Валерий Николаевич.

На самом деле, пятый матч стал проверкой на прочность для всех. И для Брагина и для его молодых парней. Когда Подколзин в третьем овертайме забросил победную шайбу, секундомер отмерил 113 минут 51 секунду. Это пятый по продолжительности матч в истории КХЛ. Самый долгий в 2018 году сыграли ЦСКА и финский "Йокерит" (1:2): он продолжался 142 минуты 9 секунд.

После такого испытания повторение чудесного камбэка 2015 года в исполнении СКА кажется уже вполне реальным.

Пятый матч в полуфинальной серии ЦСКА - СКА длился 113 минут 51 секунду

Добавим, что накануне прошел пятый матч и в полуфинале Востока: казанский "Ак Барс" принимал омский "Авангард". После четырех игр счет был равный 2-2. Результат пятой встречи стал известен после подписания этого номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

12 апреля, понедельник, "Матч ТВ"

19.30 СКА - ЦСКА. Прямая трансляция