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12.04.2021 18:09
Рубрика: Общество

Смертность из-за коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд

Текст: Елена Манукиян
Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Число смертей из-за коронавируса увеличивается в мире четвертую неделю подряд. Об этом в понедельник, 12 апреля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости. Также, по его словам, одновременно растет заболеваемость.

Фото: EPA-EFE/STR
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"Сейчас у нас седьмую неделю подряд растет количество заражений COVID-19", - сказал он на брифинге в Женеве. Между тем, в январе и феврале шесть недель подряд во всем мире отмечалось снижение числа заболевших. Глава ВОЗ также напомнил, что COVID-19 - не грипп, и эксперты еще не знают долгосрочных последствий вируса для организма человека. В связи с этим он порекомендовал продолжать соблюдать меры предосторожности.

Также 12 апреля замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью "Известиям" напомнил, что ни в России, ни в мире еще не сформирован антиковидный коллективный иммунитет, поэтому путешествие за границу может обернуться встречей с новыми разновидностями штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что для путешествий и отдыха сейчас лучше выбирать регионы нашей страны, а также настоятельно рекомендовал носить маски. Сегодня "британский" и "южноафриканский" штаммы завозятся в основном из Турции. Еще более заразные разновидности вируса - "японский" и "бразильский".

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