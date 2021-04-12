Смертность из-за коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд

Число смертей из-за коронавируса увеличивается в мире четвертую неделю подряд. Об этом в понедельник, 12 апреля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости. Также, по его словам, одновременно растет заболеваемость.

"Сейчас у нас седьмую неделю подряд растет количество заражений COVID-19", - сказал он на брифинге в Женеве. Между тем, в январе и феврале шесть недель подряд во всем мире отмечалось снижение числа заболевших. Глава ВОЗ также напомнил, что COVID-19 - не грипп, и эксперты еще не знают долгосрочных последствий вируса для организма человека. В связи с этим он порекомендовал продолжать соблюдать меры предосторожности.

Также 12 апреля замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью "Известиям" напомнил, что ни в России, ни в мире еще не сформирован антиковидный коллективный иммунитет, поэтому путешествие за границу может обернуться встречей с новыми разновидностями штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что для путешествий и отдыха сейчас лучше выбирать регионы нашей страны, а также настоятельно рекомендовал носить маски. Сегодня "британский" и "южноафриканский" штаммы завозятся в основном из Турции. Еще более заразные разновидности вируса - "японский" и "бразильский".