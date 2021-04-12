СМИ: Президиум ХДС поддержал Лашета в качестве кандидата в преемники Меркель

На закрытом заседании президиума Христианско-демократического союза большинство высказалось в поддержку председателя партии, премьера земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, а вовсе не его баварского конкурента Маркуса Зедера, возглавляющего "сестринский" Христианско-социальный союз. Накануне оба политика заявили, что готовы повести за собой альянс ХДС/ХСС на осенних выборах в бундестаг и, соответственно, претендовать на кресло канцлера Германии в случае удачного исхода.

Сегодняшнее заседание верхушки ХДС во многом было решающим для определения кандидатуры преемника Ангелы Меркель, которая решила больше не избираться. Хотя официальные итоги еще не озвучены, утечки в СМИ свидетельствуют о предварительной победе в межпартийной борьбе Лашета, которого изначально и прочили в преемники Ангеле Меркель, пока 11 апреля Зедер внезапно также не решил предложить свою кандидатуру на выбор соратников (ранее об амбициях баварца ходили лишь слухи).

Die Welt цитирует премьер-министра земли Гессен Фолькера Буффье, который после сегодняшнего заседания заявил, что "президиум подавляющим большинством голосов поддержал Армина Лашета". Других подробностей пока нет. Лашет считается лояльным Ангеле Меркель политиком, который в целом готов обеспечить преемственность ее курса как внутри страны, так и на международной арене. Между ними никогда не всплывало острых разногласий. При этом, по мнению некоторых экспертов, Зедер выглядит более харизматичным и уверенным деятелем. Ранее немецкий политолог Александр Рар предположил в беседе с "РГ", что выдвижение баварца было бы все же опрометчивым шагом для ХДС, который тем самым рисковал бы сдать позиции внутри консервативного альянса.