СМИ: Власти Индии одобрили "Спутник V" для экстренного использования

Государственный регулятор лекарственных средств Индии одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в качестве "молнии" сообщает газета The Times of India со ссылкой на свои источники, близкие к заседанию экспертного комитета ведомства.

Другие подробности этой информации, в том числе заявления официальных лиц, пока не приводятся. Ранее стало известно, что индийский регулятор запрашивал детальные сведения о "Спутнике V", включая различную документацию, результаты клинических испытаний разных партий вакцины, условия ее хранения.

Местные СМИ отмечают, что власти уже близки к тому, чтобы ввести в Индии полный локдаун. За последние сутки в стране было зарегистрировано рекордные 168 912 новых случаев заражения COVID-19, 904 пациента скончались.