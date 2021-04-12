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12.04.2021 13:59
Рубрика: Общество

Соцопрос: 91% россиян считают, что Россия должна осваивать космос

Текст: Елена Новоселова

Россияне не сомневаются в том, что Россия должна участвовать в освоении космоса. Таких среди опрошенных ВЦИОМ 91 процент.

Фото: Ситников Николай/ТАСС
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"Реже так отвечают самые молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (84 процента) - среди них в два раза больше распространено мнение, что нашей стране осваивать космическое пространство нет необходимости (15 процентов при доле среди всех респондентов в 7 процентов)", - уточняется в сообщении социологического центра.

Чем наши граждане аргументируют свои ответы? 52 процента уверены, что стране космос нужен для развития науки и высоких технологий, 44 процента считает, что для обеспечения обороноспособности, 10 процентов думает, что поддержка авиакосмической промышленности поможет созданию новых рабочих мест, а также конкуренции на равных с США, Евросоюзом и Китаем. Престиж страны выбрали 17 процентов россиян.

Три четверти респондентов подчеркивают, что Россия не должна сокращать бюджет на программы по освоению космоса.

А вот к путешествию на Марс у нас не такое однозначное отношение. 42 процента россиян за то, что Россия должна первой "примарситься" на далекой планете. 48 процентов убеждены, что нам не нужно участвовать в этой гонке. "Первой позиции придерживаются чаще россияне со средним, средне-специальным и неполным образованием (45-47 процентов), а второй - респонденты с высшим полным или неполным образованием (54 процентов)", - сказано на сайте ВЦИОМ.

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