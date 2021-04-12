В Пекине на витринах магазинов, ресторанов и других заведений появились разноцветные наклейки, которые обозначают долю сотрудников, вакцинированных от коронавируса. Наклейки представлены в трех цветах, в зависимости от "уровня иммунизации" персонала.

На входе в здания, где вакцинировано более 80 процентов работников, размещены зеленые наклейки. Желтые стикеры прикрепляют к зданиям, где доля вакцинированных сотрудников колеблется в пределах 40-80 процентов.

Красные наклейки, соответственно, означают, что прививку сделали менее 40 процентов сотрудников организации и, следовательно, находиться в таких заведениях небезопасно. По данным Bloomberg, в отношении китайских предприятий с низкими показателями вакцинации штрафы не предусмотрены, однако, по наблюдениям владельцев заведений, зеленая наклейка привлекает наибольшее число клиентов, которые в таких местах, как правило, чувствуют себя безопаснее.

Напомним, что ранее в Китае разработали мобильное приложение, в котором пользователям присваивался тот или иной цвет в зависимости от состояния здоровья. Зеленый цвет позволял человеку свободно посещать общественные места и путешествовать. Желтым цветом обозначали пользователей, которые должны соблюдать карантин, а красным - заболевших коронавирусом. Люди показывали свой цвет, прежде чем зайти в то или иное заведение. Китайские власти поставили цель к концу июня вакцинировать в общей сложности 560 миллионов человек.