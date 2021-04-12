Студенты смогут поменять специальность

С нового учебного года студенты российских вузов смогут менять образовательные программы после второго курса.

"Правительство разработало соответствующий законопроект, он уже внесен в Госдуму, принят в первом чтении и будет принят в весеннюю сессию, - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - А значит, уже с 1 сентября 2021 года каждый студент будет выбирать для себя гибкий образовательный маршрут, начиная с третьего курса вуза".

Подобную систему используют ведущие университеты Европы, США, Китая и Японии. По мнению экспертов, это очень хорошее предложение. Наиболее талантливые студенты не будут зажаты в рамках одной программы. С одной стороны, это даст возможность студентам определиться со своим профилем не сразу. Тогда первые два года в вузе они смогут посвятить самоопределению, получая качественные базовые знания. С другой стороны, появляется больше вариантов усилить выбранное направление важными знаниями и компетенциями из "смежных" областей, получить более конкурентоспособное образование.

Кроме того, до 1 сентября минобрнауки обновит более пятисот образовательных стандартов. В них будут учтены необходимые современные компетенции: информационные технологии, искусственный интеллект, высокотехнологичное здравоохранение, технологии здоровьесбережения и другие.

Вице-премьер напомнил: бюджетных мест в российских вузах стало на 10% больше, что дополнительно даст возможность получить образование 33 тысячам россиян. И эта цифра будет расти. Важно: более 27 тысяч бюджетных мест распределено в региональные вузы, где есть дефицит востребованных кадров по конкретным специальностям - врачи, педагоги, специалисты цифровой экономики, сельского хозяйства.