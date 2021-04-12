Студенты смогут поменять специальность

Новости

"Спартак" требует наказать "Локомотив" за появление Сухины в судейской 23:18
В Минцифры создали каталог российских приложений 22:47
АТОР: Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию 22:38
Турция переживает самый сложный период с начала пандемии COVID-19 22:07
Племянница Гагарина и внук Королева рассказали о своих родных 22:03
Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев 21:39
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего 21:26
Мишустин проведет переговоры с делегациями из Ливии и Ливана 21:24
Минфин сообщил о профиците федерального бюджета 21:23
Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию 21:20
Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию 20:33
Ростуризм разработает меры поддержки для операторов из-за закрытия Турции 20:30
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов 20:21
Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ 20:15
АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию 20:08
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией 20:03
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 19:33
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 19:16
Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса 19:13
Военные подключились к тушению пожара на "Невской мануфактуре" 18:58
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео 18:42
Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на стоящий рядом хостел 18:41
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО 18:40
В Петербурге получено разрешение на строительство арены на месте СКК 18:15
Смертность из-за коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 23:07
Рубрика: Общество

Новым курсом

Студенты смогут поменять специальность
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
С нового учебного года студенты российских вузов смогут менять образовательные программы после второго курса.

"Правительство разработало соответствующий законопроект, он уже внесен в Госдуму, принят в первом чтении и будет принят в весеннюю сессию, - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - А значит, уже с 1 сентября 2021 года каждый студент будет выбирать для себя гибкий образовательный маршрут, начиная с третьего курса вуза".

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
В России стартует марафон по искусственному интеллекту для школьников и студентов

Подобную систему используют ведущие университеты Европы, США, Китая и Японии. По мнению экспертов, это очень хорошее предложение. Наиболее талантливые студенты не будут зажаты в рамках одной программы. С одной стороны, это даст возможность студентам определиться со своим профилем не сразу. Тогда первые два года в вузе они смогут посвятить самоопределению, получая качественные базовые знания. С другой стороны, появляется больше вариантов усилить выбранное направление важными знаниями и компетенциями из "смежных" областей, получить более конкурентоспособное образование.

Кроме того, до 1 сентября минобрнауки обновит более пятисот образовательных стандартов. В них будут учтены необходимые современные компетенции: информационные технологии, искусственный интеллект, высокотехнологичное здравоохранение, технологии здоровьесбережения и другие.

Вице-премьер напомнил: бюджетных мест в российских вузах стало на 10% больше, что дополнительно даст возможность получить образование 33 тысячам россиян. И эта цифра будет расти. Важно: более 27 тысяч бюджетных мест распределено в региональные вузы, где есть дефицит востребованных кадров по конкретным специальностям - врачи, педагоги, специалисты цифровой экономики, сельского хозяйства.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Президент подписал основы госполитики по международной информбезопасности
Путин: РФ должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав
Лавров: Вашингтон никак не откажется от ущербного курса на доминирование
Три четверти случаев заражения COVID-19 в Турции пришлось на новые штаммы
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии