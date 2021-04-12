Суды не приняли 50 процентов заявлений о побоях и клевете

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что за год суды не приняли в общей сложности 50 процентов заявлений от граждан, поданных в порядке частного обвинения. Проще говоря: заявители пытались самостоятельно привлечь кого-то к уголовной ответственности за побои или распространение клеветы, но им не хватило юридических знаний составить заявление. Об этом говорится в статье председателя Верховного суда России, которая будет опубликована в "Российской газете".

"Нередко у потерпевших, не имеющих юридических знаний, возникают затруднения при составлении заявлений о возбуждении уголовного дела частного обвинения. В этой связи в 2020 году суды возвратили без рассмотрения 17% таких заявлений и отказали в принятии к производству 33% заявлений", - говорится в статье Вячеслава Лебедева.

В итоге получилось, что в 50 процентов случаев делу вообще не дали ход. По словам Вячеслава Лебедева, порядок частного обвинения возлагает на жертву домашнего насилия чрезмерное бремя, включая ответственность за сбор доказательств вины правонарушителя. Поэтому Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, отменяющий институт частного обвинения. Предполагается, что потерпевшие по таким делам смогут обращаться в полицию.

К делам частного обвинения относятся дела о клевете и побоях. Если переводить юридические формулы на обычный язык, то к побоям относятся также дела об умышленном причинение легкого вреда здоровью. С точки зрения закона пощечина, не оставившая ни следа, считается побоями, а удар кулаком, от которого остался синяк или пошла кровь из носа, относится уже к причинению легкого вреда здоровью. Хотя на взгляд обывателя и то, и то являются побоями.

Полную версию статьи председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева читайте в ближайшем номере "РГ".