Суды оправдали почти 40 процентов обвиняемых в клевете

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что в 2020 году судами оправдано 39 процентов исков о защите чести и достоинства. Об этом он пишет в своей статье для "РГ".

"В 2020 году судами рассмотрены дела о клевете в отношении 899 лиц, из них осуждены 56 лиц, или 6%, прекращены дела в отношении 491 лица, или 55%, оправдано 351 лицо, или 39%", написал Вячеслав Лебедев.

Дела о клевете рассматриваются в порядке частного обвинения. Это значит, что потерпевший должен напрямую обращаться в суд. "Потерпевшие по уголовным делам о клевете обязаны доказать факт распространения соответствующих сведений обвиняемым, порочащий характер этих сведений, их несоответствие действительности, а также осведомленность обвиняемого о ложном характере распространенных сведений, - поясняет Вячеслав Лебедев. - Для потерпевших, не наделенных публичными полномочиями и в большинстве своем не являющихся профессиональными юристами, доказывание этих обстоятельств является крайне затруднительным".

Для сравнения он привел статистику рассмотрения в гражданском порядке исков о защите чести и достоинства в 2020 году. "За этот период в порядке гражданского судопроизводства суды рассмотрели 2866 дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, требования истцов удовлетворены по 1124, или 39%, - говорится в статье. - В отличие от уголовного судопроизводства, на истца по гражданскому делу возложена обязанность доказать только факт распространения ответчиком порочащих сведений. Бремя доказывания того, что эти сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика".

Надо пояснить, что уголовное наказание за клевету предусматривается в тех случаях, когда кто-то сознательно распространял ложь. То есть знал, что другой человек не совершал ничего плохого, но сознательно наговаривал на него. В гражданском же порядке иски подаются в том случае, когда ответчик сказал неправду, но вполне мог верить в нее, просто ошибался. Разницу, когда надо заводить уголовное дело, а когда подавать гражданский иск за клевету, зачастую не могут почувствовать даже профессионалы - прокуроры и адвокаты.

Вячеслав Лебедев напомнил, что Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, отменяющий институт частного обвинения. Предполагается, что потерпевшие по таким делам смогут обращаться в полицию.

Полностью статья председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева будет опубликована в ближайшем номере "РГ"