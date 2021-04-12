Суды оправдали почти 40 процентов обвиняемых в клевете

Новости

Итальянский город-призрак Чивита ди Баньореджо станет наследием ЮНЕСКО 14:06
В Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура" 14:00
В столице могут поставить памятник Александру Невскому 14:00
Соцопрос: 91% россиян считают, что Россия должна осваивать космос 13:59
СМИ: Власти Индии одобрили "Спутник V" для экстренного использования 13:52
В Петербурге будут штрафовать владельцев шумных животных 13:49
Опубликовано видео с жестами Гилерме в адрес фанатов "Спартака" 13:46
В Кургане школьник прочел на уроке стих Есенина с ненормативной лексикой 13:45
Более 10 тысяч московских семей могут принять участие в акции "Наше дерево" 13:43
Москва начала вторую фазу испытаний уникального препарата от коронавируса 13:29
СМИ: Президиум ХДС поддержал Лашета в качестве кандидата в преемники Меркель 13:27
В Петербурге простились с Рудольфом Фурмановым 13:25
Мавзолей Ленина откроют для посещения с 17 апреля 13:22
Московские УЗИ-специалисты начнут заполнять протоколы голосом 13:22
Мишустин рассказал, почему в детстве мечтал стать летчиком 13:15
Правительство РФ одобрило денонсацию налогового соглашения с Нидерландами 13:11
Рособрнадзор: Перенос сроков ЕГЭ не обсуждается 13:10
Житель Сургута выиграл в лотерею почти 30 миллионов рублей 12:56
В РФС изучат скандирования фанатов "Спартака" в адрес Гилерме в матче РПЛ 12:55
Путин возложит цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе 12:41
Песков переадресовал кабмину вопрос об ограничениях на поездки в Турцию 12:41
Песков: Русскоговорящие жители Донбасса отвергнуты собственным государством 12:32
Песков заявил об отсутствии запросов на разговор Путина с Зеленским 12:25
В "Интер РАО" рассказали об экспорте электроэнергии в Прибалтику 12:24
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 13:40
Рубрика: Власть

Суды оправдали почти 40 процентов обвиняемых в клевете

Текст: Владислав Куликов
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что в 2020 году судами оправдано 39 процентов исков о защите чести и достоинства. Об этом он пишет в своей статье для "РГ".
Фото: Андрей Старостин / РИА Новости Фото: Андрей Старостин / РИА Новости
Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

"В 2020 году судами рассмотрены дела о клевете в отношении 899 лиц, из них осуждены 56 лиц, или 6%, прекращены дела в отношении 491 лица, или 55%, оправдано 351 лицо, или 39%", написал Вячеслав Лебедев.

Фото: iStock
Суды не приняли 50 процентов заявлений о побоях и клевете

Дела о клевете рассматриваются в порядке частного обвинения. Это значит, что потерпевший должен напрямую обращаться в суд. "Потерпевшие по уголовным делам о клевете обязаны доказать факт распространения соответствующих сведений обвиняемым, порочащий характер этих сведений, их несоответствие действительности, а также осведомленность обвиняемого о ложном характере распространенных сведений, - поясняет Вячеслав Лебедев. - Для потерпевших, не наделенных публичными полномочиями и в большинстве своем не являющихся профессиональными юристами, доказывание этих обстоятельств является крайне затруднительным".

Для сравнения он привел статистику рассмотрения в гражданском порядке исков о защите чести и достоинства в 2020 году. "За этот период в порядке гражданского судопроизводства суды рассмотрели 2866 дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, требования истцов удовлетворены по 1124, или 39%, - говорится в статье. - В отличие от уголовного судопроизводства, на истца по гражданскому делу возложена обязанность доказать только факт распространения ответчиком порочащих сведений. Бремя доказывания того, что эти сведения соответствуют действительности, возлагается на ответчика".

Надо пояснить, что уголовное наказание за клевету предусматривается в тех случаях, когда кто-то сознательно распространял ложь. То есть знал, что другой человек не совершал ничего плохого, но сознательно наговаривал на него. В гражданском же порядке иски подаются в том случае, когда ответчик сказал неправду, но вполне мог верить в нее, просто ошибался. Разницу, когда надо заводить уголовное дело, а когда подавать гражданский иск за клевету, зачастую не могут почувствовать даже профессионалы - прокуроры и адвокаты.

Вячеслав Лебедев напомнил, что Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, отменяющий институт частного обвинения. Предполагается, что потерпевшие по таким делам смогут обращаться в полицию.

Полностью статья председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева будет опубликована в ближайшем номере "РГ"

Власть Работа власти Судебная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

Главное сегодня

Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
Космонавты с МКС поздравили жителей Земли с 60-летием полета в космос
Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
За сутки в России подтверждено 8320 случаев COVID-19 в 83 регионах
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил