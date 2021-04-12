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12.04.2021 21:56
Рубрика: Спорт

Минус "Спартак"

"Красно-белые" проиграли в дерби "Локомотиву" и лишились реальных шансов на чемпионство
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
На выходных прошли матчи 25-го тура Премьер-лиги. Командам осталось провести по пять встреч, а значит, уже сейчас можно подводить промежуточные итоги.
"Спартак" создал достаточно моментов у ворот хозяев, но так и не забил ни одного мяча. Фото: Михаил Синицын "Спартак" создал достаточно моментов у ворот хозяев, но так и не забил ни одного мяча. Фото: Михаил Синицын
"Спартак" создал достаточно моментов у ворот хозяев, но так и не забил ни одного мяча. Фото: Михаил Синицын

Главное событие состоялось в Черкизово, где в столичном дерби "Локомотив" принимал "Спартак". Для обоих клубов эта встреча была ключевой: в случае победы хозяева сократили бы отрыв от второго места в одно очко, а "красно-белые" могли продолжить гонку за чемпионство.

Конечно, спартаковцы могут сетовать на судейство: арбитр Кирилл Левников дважды не назначил пенальти в ворота "Локомотива" в достаточно спорных ситуациях, удалил Айртона в конце первого тайма. Но сути дела это не меняет. "Локомотив" был сильнее, что и вылилось в уверенную победу "красно-зеленых" - 2:0.

После встречи главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско обстоятельно ответил на вопросы журналистов и, разумеется, коснулся темы судейства.

Доменико, в чем причина поражения?

Доменико Тедеско: Начало было хорошим. Мы контролировали ход матча, как и планировали. Если бы Айртон в двух-трех моментах смог найти партнера в чужой штрафной, "Спартак" мог открыть счет. Но забили хозяева, причем в первой же своей атаке. После гола ребята продолжили атаковать, и здесь случилось удаление. Во втором тайме было достаточно эпизодов у ворот Гилерме. Хочу отметить действия их вратаря. Нечасто в своей жизни я видел подобную игру голкипера. Сравнил бы его с Нойером.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче РПЛ

Как вам судейство? Не оказало ли оно влияние на результат?

Доменико Тедеско: Сложно. Очень непросто говорить о судействе.

Каково ваше отношение к VAR?

Доменико Тедеско: Вы видели хоть одно решение в нашу пользу?

Не могу вспомнить.

Доменико Тедеско: Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться как нужно. В еврокубках мы видим такие примеры. Сегодня "Спартак" проиграл 0:2, но мог забить 7-8 мячей. Так что я не могу ничего сказать ни о судьях, ни о видеоповторах. Это тонкая тема. За почти два года, что я в России, могу вспомнить разве что случай в матче с "Крыльями Советов", когда их футболисту дали красную карточку, а VAR подтвердил это решение. Но нам нужно концентрироваться на том, что мы способны изменить.

Почему не сыграли вторым номером, учитывая победную серию "Локомотива" и гостевой статус встречи?

Доменико Тедеско: А почему должны были? Несколько матчей подряд мы выиграли, действуя первым номером. Не знаю, что скажет мой коллега, но "Спартак" контролировал ситуацию на протяжении всех 90 минут. Мы любим владеть мячом.

"Локомотив" впервые с 2014 года победил на своем поле спартаковцев в матче Премьер-лиги 

Ответ рулевого "Локомотива" Марко Николича не заставил себя долго ждать. Сербский специалист, под руководством которого "красно-зеленые" продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов, отметил: к каждому сопернику он готовится по-разному.

- По поводу слов Тедеско - каждый может думать и говорить, что хочет. Но мы выиграли восемь матчей подряд. Мы готовимся к каждому конкретному сопернику, варьируем прессинг, иначе подходим к играм с командами, которые глубоко обороняются. Это абсолютно нормально, не вижу никакой проблемы, - подчеркнул Николич на пресс-конференции.

Тем временем

Сегодня станут известны имена первых участников полуфинала Лиги чемпионов. Они определятся по итогам матчей "ПСЖ" - "Бавария" и "Челси" - "Порту". В первых встречах выездные победы одержали парижане (3:2) и лондонский клуб (2:0). Еще две путевки в полуфинал разыграют "Ливерпуль" с "Реалом" (в первом матче победила испанская команда 3:1), и дортмундская "Боруссия" с "Манчестер Сити" (неделю назад выиграл клуб из Англии со счетом 2:1).

*Без учета результата матча ЦСКА - "Ротор", который стал известен накануне после подписания номера "РГ" в печать.

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