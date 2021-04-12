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12.04.2021 11:00
Рубрика: Культура

Телеканал НТВ продал Франции права на сериал о "витебском душителе"

Текст: Сусанна Альперина
Телеканал НТВ сообщил о громкой международной сделке. В рамках международного рынка контента MIPTV 2021 он продал права на сериалы "Потерянные", "Фемида видит" и "Душегубы" французскому дистрибутору Ampersand Fiction, специализирующемуся на сериалах. Это означает,что новые остросюжетные сериалы будут показаны в странах Европы, Азии, Северной Америки и Африки.

Сериалы, о которых идет речь, сделаны в трех разных жанрах: ретро-детектив "Душегубы" возвращает зрителей в позднесоветскую эпоху, "Фемида видит" - это комедийный детектив, а "Потерянные" - драма.

Фото: Анна Митрохина
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Ретро-детектив "Душегубы" российские зрители пока не видели. Он основан на одном из самых скандальных уголовных дел советской истории - деле серийного убийцы, "витебского душителя" - и рассказывает о том, как шло расследование громких преступлений. Главная героиня остросюжетного комедийного детектива "Фемида видит" тоже раскрывает дела, но особенным творческим способом. Полицейские будни она разнообразит тем, что подрабатывает на съемках, это приближает ее к главной мечте - стать актрисой. Автор сценария и продюсер этого сериала - один из самых востребованных российских сценаристов Илья Куликов. Проект также только готовится к выходу в российский эфир. В сериале "Потерянные" роли отца, полицейского следователя, и его сына, волонтера, сыграли реальные отец и сын - популярные актеры Александр и Арсений Робаки: проект стал их первой совместной работой в кино. Сериал был показан на НТВ, и его у нас в стране уже можно смотреть в Сети.

"Компания Ampersand Ficition имеет многолетний успешный опыт в дистрибуции художественного контента, быть представленными в ее каталоге - значит создать сериалы с большим потенциалом для мировой аудитории. Ampersand Ficition выбрала штучный продукт, три проекта, созданные в совершенно разных жанрах, но дающие представление о контентном разнообразии библиотеки НТВ. Важно отметить, что вместе с готовым продуктом интерес дистрибуторов привлекли форматы сериалов, надеемся, что скоро мы увидим адаптации наших проектов в других странах мира" - говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Между тем

Телеканал НТВ, презентация которого состоялась сегодня утром, предложил международным покупателям контента широкую линейку проектов разных жанров. Среди них - non-scripted форматы музыкального шоу "Суперстар!" с участием звезд 90-х и популярного ток-шоу "Секрет на миллион", отмеченного в шорт-листе телевизионной премии Content Innovation Awards в прошлом году. Также компания представила сериалы "Немцы" о честном журналисте и писателе, который на фоне личных проблем становится пресс-атташе администрации города - "РГ" писала о том, что российская премьера сериала состоится в конце апреля на Московском международном кинофестивале в программе "Первая серия". А также для иностранных партнеров представлена спортивная драма "Мастер" о сильнейшей команде "КАМАЗ-мастер" и лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков, исторический проект "За час до рассвета" и продолжения уже известных проектов "Пес", "Невский", "По ту сторону смерти", "Скорая помощь", "Лихач", "Горячая точка".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео РГ-Фото

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