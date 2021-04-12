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12.04.2021 22:14
Рубрика: Спорт

Вероника, танцуй

Кудерметова обрадовалась титулу в Чарльстоне
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Российская теннисистка Вероника Кудерметова завоевала первый серьезный титул в карьере, выиграв грунтовый турнир категории WTA-500 в Чарльстоне.
Вероника Кудерметова вошла в топ-30 мирового рейтинга и стала первой ракеткой России. Фото: Gettyimages Вероника Кудерметова вошла в топ-30 мирового рейтинга и стала первой ракеткой России. Фото: Gettyimages
Вероника Кудерметова вошла в топ-30 мирового рейтинга и стала первой ракеткой России. Фото: Gettyimages

В финальной встрече Кудерметова оказалась сильнее представительницы Черногории Данки Ковинич - 6:4, 6:2. По ходу турнира Кудерметова вообще не отдала соперницам ни одного сета, повторив рекорд другой чемпионки Чарльстона-2012, экс-первой ракетки мира американки Серены Уильямс. А еще благодаря шести эйсам в решающем матче Вероника вышла в лидеры сезона по количеству подач навылет, опередив нынешнюю первую ракетку австралийку Эшли Барти (130 против 127). Это достижение, конечно, могут перебить. Но кубок у Вероники точно никто уже не отберет.

Россиянин Медведев уступил в 1/4 финала теннисного "Мастерса" в Майами

- Ночью перед финалом я не очень хорошо спала, потому что думала о матче и о том, что могу выиграть первый титул. На корт я вышла немного нервной. Но старалась работать и не думать о том, что это финал, особенный матч, - цитирует Кудерметову пресс-служба WTA. - Я вообще сюда ехала именно с таким настроем. Я сказала себе: "Вероника, нужно просто работать. И посмотрим, какой это принесет результат". И постепенно, матч за матчем я прибавляла. Все игры были очень сложными - и с точки зрения нервов, и с точки зрения тенниса. Я очень горжусь тем, что смогла взять первый титул.

В 2017 году дебютная победа на турнире в Чарльстоне принесла удачу другой россиянке - Дарье Касаткиной. В 2018-м она выиграла второй титул - в Москве и завершила сезон в десятке лучших теннисисток мира. У Кудерметовой топ-10 тоже в планах. Но пока россиянка вошла в топ-30. И это еще один важный итог турнира в Чарльстоне, где Кудерметова заработала 470 рейтинговых очков и поднялась на девять позиций - с 38-й на 29-ю. Вероника обошла Екатерину Александрову (34) и стала первой ракеткой России и одной из самых очевидных претенденток на участие в Олимпиаде в Токио. За путевку на Игры также поборются Светлана Кузнецова (36-я в обновленном рейтинге), Дарья Касаткина (37) и Анастасия Павлюченкова (40).

У мужчин четверка уже определена. Лучший из наших теннисистов Даниил Медведев по-прежнему на втором месте. Андрей Рублев - восьмой, Карен Хачанов поднялся на одну строчку и занимает 23-ю позицию, Аслан Карацев - 29-й в списке.

Кстати

Попытки Даниила Медведева обойти лидера рейтинга серба Новака Джоковича продолжаются. Нужно только удачно выступить на турнире в Монте-Карло. Хотя отношения Медведева с грунтовым покрытием очень непростые. Он, например, так и не смог выиграть ни одного матча на "Ролан Гаррос". Но в 2019-м он дошел на "Мастерсе" в Монте-Карло до полуфинала, попутно выбив из борьбы Джоковича.

- Мне правда не очень нравится играть на грунте. Здесь всегда плохой отскок, после матча ты весь грязный, - сказал Медведев на пресс-конференции. - Но после того, что происходило здесь два года назад, я знаю, что могу хорошо играть на этом корте. Каждый раз, когда я тренируюсь или играю на грунте, я делаю это с полной отдачей, пусть мне это и нелегко дается.

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