У инвесторов сильно вырос аппетит к риску и практически исчез к золоту

Цены на золото в мире устойчиво снижаются - драгметалл на фоне роста курса доллара и повышенного интереса инвесторов к другим видам вложений пользуется низким спросом. На таком фоне экспорт российского золота также, вероятно, не повторит недавних успехов. С другой стороны, пониженными ценами на золото могут воспользоваться мировые центробанки, чтобы пополнить собственные резервы и защитить их от весьма вероятных будущих финансовых штормов.

Обычно зависимость цен на золото обратно пропорциональна стоимости доллара США - когда доллар дешевеет, то золото дорожает, и наоборот. Сейчас, на фоне включения "печатного станка" ФРС США и Европейским центробанком для борьбы с последствиями коронакризиса и скупкой инвесторами на эти деньги практически всех хорошо и плохо лежащих активов, для золота конъюнктура 2021 года складывается хуже предыдущего года. В 2020 году цены на металл благодаря пандемии достигали максимума (свыше двух тысяч долларов за тройскую унцию в августе). В последние полгода цены устойчиво снижались из-за сокращения спроса инвесторов (сейчас - около 1,75 тысячи долларов).

"Золото - это спекулятивный актив, фундаментальных факторов для него очень немного, - объясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. - Бывают условия, когда возникает волна интереса к нему, например, в условиях высокой неопределенности, когда оно расценивается как защитный актив". Но в текущих обстоятельствах сложно ожидать новой волны интереса к золоту, и, вероятно, его цена продолжит сползать вниз. К концу года цена может составить 1,6-1,7 тысячи долларов за тройскую унцию, считает Брагин. Впрочем, переломить эту тенденцию могут новые проблемы в экономике или глубокая коррекция на фондовом рынке. В этом случае цена может снова вернуться к двум тысячам долларов.

В ковидном 2020 году Россия экспортировала золота на 18,5 млрд долларов, что на 12,8 млрд (221,6%) больше показателей 2019 года, рассказали "РГ" в АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" (АЦВТ при Минпромторге России). Вместе с тем заметные колебания фиксировались практически ежегодно в течение последних семи лет: так, если в 2019 году экспорт золота Россией рос на 716,6%, то в 2018 году - падал на 70,1%.

Абсолютным лидером по закупкам золота у России в 2018-2020 годах была Великобритания, чей удельный вес в стоимостном объеме отечественного экспорта колебался от 61,4% до 92,5%, а в натуральном - от 60,5% до 90,4%, отметили в АЦВТ. Ранее основным покупателем была Швейцария. Аналитики связывают интенсификацию экспорта золота в Великобританию с повышением спроса со стороны иностранных инвесторов и их стремлением к формированию резервов на фоне неопределенности из-за Brexit и торговых войн, а позднее - с распространением COVID-19. Кроме того, Лондон является центром торговли золотом, зачастую выполняя роль своеобразного хаба для распределения драгметалла среди других участников глобального рынка.

Но в 2021 году, вероятно, серьезного роста золотого экспорта не предвидится. "Перспективы восстановления экономики, хоть и довольно медленными темпами, и, как следствие, стремление инвесторов наращивать вложения в более рискованные активы могут означать, что уровни экспорта российского золота в краткосрочной перспективе будут относительно умеренными по сравнению с объемами 2020 года", - прогнозирует директор по вопросам изменения климата и взаимодействию с рынками Всемирного совета по золоту Джон Маллиган. Стимулы для экспорта золота могут сократиться и после отмены НДС на золотые слитки, что должно способствовать росту внутреннего инвестиционного спроса на металл, допускает он.

"Если доверие потребителей продолжит восстанавливаться, мы ожидаем стремительного укрепления рынков золотых ювелирных изделий. Но рост спроса на ювелирные изделия обычно оказывает меньшее непосредственное влияние на цену", - отмечает Маллиган. В целом же потребительский спрос на золото пандемия подкосила (золото - дорогой металл, и во время экономических потрясений основной массе людей не до покупки ювелирных изделий).

Абсолютным лидером по покупке российского золота стала Великобритания

Зато на фоне снижения мировых цен на золото его снова начинают покупать центробанки. По данным за февраль, покупки золота регуляторами превысили продажи на 8,8 тонны, указывает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. "Индия купила больше всего (11,2 тонны), тогда как ЦБ Турции продал 11,7 тонны. Несмотря на то что с начала года продажи все еще преобладают (-16,7 тонны), мы ожидаем, что центробанки развивающихся стран будут преимущественно покупателями по итогам 2021 года", - говорит он. Кроме того, в марте российский минфин предложил размещать активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золоте. "Это решение поможет ФНБ диверсифицировать свои активы и лучше защитить пенсионные накопления россиян от экономических потрясений",- считает директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц.