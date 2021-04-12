Дышим в режиме онлайн
Через три года двенадцать промышленных центров страны должны на 20 процентов сократить вредные выбросы в атмосферу.
Это одна из целей, которая стоит перед нацпроектом "Чистый воздух". Корреспонденты "Российской газеты" изучили, как идет эта работа в регионах.
В Липецке к нашим расспросам отнеслись спокойно, предоставив данные исследования. По итогам 2020 года более 70 процентов жителей оценивают экологическую обстановку в городе как благоприятную. Начальник управления экологии и природных ресурсов области Галина Рощупкина сообщила, что в этом году появятся новые автоматические экологические посты наблюдения. Информация о качестве воздуха ежедневно размещается на официальных сайтах. Такой контроль стимулирует предприятия "оздоравливать" свои производства.
Этот процесс идет и на Южном Урале, где смог давно стал притчей во языцех. Возможность оценивать качество воздуха в районе и даже на улице в режиме реального времени и решать, стоит ли отпускать ребенка гулять, эксперты считают экологическим прорывом. Это помогает взять под общественный контроль промышленных загрязнителей. И совершенствовать систему наблюдения.
Оповещение жителей Челябинска о превышении вредных веществ в воздухе практиковали давно. Но делали это постфактум, что кроме запоздалой тревоги ничего не давало. Потом заработала система мониторинга в режиме реального времени. А теперь открыли центр мониторинга загрязнения воздуха. Сюда стекается информация о выбросах со всех стационарных и передвижных лабораторий. Все точки контроля увязали в единую сеть.
"Система трехуровневая, - рассказал начальник "Центра экологического мониторинга Челябинской области" Владислав Коробкин. - В нее включены посты государственной наблюдательной системы, Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также посты предприятий". Результат отражается на интерактивной карте, доступной горожанам. Сведения обновляются каждые 20 минут.
К информационно-аналитическому центру скоро подключится и Магнитогорск. "Планируем интегрировать в Диспетчерский экологический комплекс все автоматические измерительные системы контроля, которыми оснастим 127 источников выбросов, - пояснил главный эколог Магнитогорского металлургического комбината Андрей Черяпкин. - Это позволит отслеживать и контролировать выбросы всех производственных источников". За 20 лет затраты на техперевооружение комбината и природоохранную деятельность достигли 40 миллиардов рублей. А выбросы сократились почти вдвое.
Магнитогорск уже исключен из списка городов с очень высоким уровнем загрязненности. Комплексный индекс загрязнения атмосферы снижен с 18 единиц в 2000 году до 6,1 единицы. Прогнозируется, что в 2025 году город войдет в "зеленую зону" с индексом менее 5 единиц. Станут "чище" не только промпредприятия, но и общественный транспорт, который будут переводить на экологичные виды топлива, сообщил вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. Идет рекультивация мусорного полигона.
Квадрокоптер на уроке
Там проводят уроки по направлениям "Технология", "Информатика", "ОБЖ", а после организуют кружки дополнительного образования детей. Каждый такой центр оснащен современными ноутбуками, высокоскоростным интернетом, 3D-принтером, очками виртуальной реальности, квадрокоптерами. Уже сейчас центры работают в 5 тысячах сельских школ, к концу 2021 года их будет 8 тысяч.
В этом году в Воронежской области откроется 154 дополнительные "Точки роста" с новыми предметами. В них станут углубленно изучать естественные науки: биологию, физику и химию. Главным отличием новых "Точек" будут цифровые лаборатории, снабженные датчиками для измерения различных величин и возможностью подключить компьютер или планшет для расчетов. Юным биологам, например, это поможет определить факторы, влияющие на скорость фотосинтеза или прорастания семян.
Рамонский лицей стал главной в регионе площадкой по внедрению новой формы обучения. "Точку роста" здесь открыли в прошлом сентябре, причем ленточек не резали. Пятиклассник Василий Семенов коснулся сенсорной панели и 105 школ региона вышли на связь с новой "Точкой" в режиме видеоконференции.
В перерывах между занятиями к услугам лицеистов зона отдыха с удобными пуфами для чтения и шахматными столами. Шахматисты занимаются в лицее четыре раза в неделю с учителем математики Азгуш Заргарян. Ежемесячно проходят турниры.
Вологодская область в нынешнем году откроет образовательные центры "Точка роста" в 44 школах. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Современная школа". А вот профиль работы центров изменится, они будут естественно-научной и технологической направленности.
На их площадки закупят новое оборудование для преподавания биологии, химии, физики. Это цифровые ученические лаборатории, препараты и реактивы для практических и лабораторных работ, конструкторы для практики блочного программирования, образовательные наборы по механике, мехатронике, робототехнике.
В прошлом же году были созданы "Точки роста" цифрового и гуманитарного профилей, они открылись в 42 учебных учреждениях 21 муниципалитета. На них потратили 47 миллионов рублей. Благодаря этому в центрах появилось современное оборудование.
Активно действуют центры "Точка роста" в Федотовской, Кубенской и Огарковской школах Вологодского района. Кстати, в этих сельских центрах могут заниматься не только ученики, но и все желающие. Во внеурочное время жители населенных пунктов обучаются цифровой грамотности, посещают шахматные курсы. Готовятся к открытию центров 44 школы в 19 муниципалитетах.
Вся эта работа в регионах ведется в рамках нацпроекта "Образование".
Дали финнам пригубить
Попытать удачу сможет не только крупный бизнес, но и малые предприниматели. Премия "Экспортер года" учреждена федеральным правительством и входит в число мер поддержки нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
В 2020 году конкурс определил 13 победителей из 1,7 тысячи подавших заявки. Среди победителей - миасский автозавод "Урал", выпускающий грузовики высокой проходимости, в том числе работающие на природном газе. Его продукция сегодня известна в 40 странах мира и хорошо себя зарекомендовала в любом климате.
К примеру, около 500 машин "Урал" в прошлом году отправились на Кубу. Крупные поставки были сделаны в Египет, Эфиопию и Анголу. Большое внимание уделяется развитию торговых отношений с Индонезией, Вьетнамом и Филиппинами. Сегодня на экспорт направляется больше пятой части продукции завода. В условиях пандемии удалось сохранить позиции на международных рынках. "При поддержке правительства региона мы стали одним из четырех предприятий Южного Урала, заключивших с Минпромторгом России соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, - сообщил заместитель гендиректора торгового дома АЗ "Урал" Евгений Ильиных. - Его цель - увеличить объемы экспорта тягачей, специальных пассажирских транспортных средств, шасси, грузовиков и самосвалов в страны СНГ и дальнего зарубежья".
Победителем всероссийского конкурса "Экспортер года" стала и компания "Кубань-Вино". Ее признали лучшей в номинации "Новая география".
- Участие в конкурсе дало возможность в очередной раз заявить о себе и о российском вине в целом на международном рынке, - признался директор департамента по развитию и продвижению "Кубань-Вино" Эдуард Долгин. - Отечественное вино - сложный экспортный продукт, поэтому расширение географии - это процесс трудоемкий, но важный".
Винодельня работает по принципу производства полного цикла: от лозы до бутылки. Компания не случайно стала победителем конкурса "Экспортер года", поскольку отправляет свою продукцию за рубеж с 2015 года. География поставок охватывает Украину, Казахстан, Китай, Гонконг, Японию, Испанию, Германию, Бразилию, Норвегию, Турцию, Малайзию, Беларусь, Финляндию и Швецию. Ведутся переговоры о поставках вина в Уганду.
"Участие в конкурсах принесло нам несколько реальных контрактов на поставку продукции как в Азию, так и в Европу, - рассказывает Эдуард Долгин. - Наиболее ярким прорывом стал контракт на поставки в Финляндию. Мы стали первой винодельческой компанией из России на рынке скандинавской страны".
Города наводят мосты
Как пояснили "РГ" в дорожном комитете региона, будет решена многолетняя проблема с переездом у этой станции. Задержки движения там достигают полутора часов. Подсчитано, что переезд в среднем закрыт до пяти часов в сутки! А ведь он делит Всеволожск на две части, и через него постоянно идет большой поток транспорта. Каретам "скорой помощи" и пожарным приходится ехать в объезд, теряя драгоценные минуты. По контракту объект должен быть готов в следующем году, однако планируется, что движение запустят гораздо раньше - в конце 2021 года.
"Федеральная поддержка этого объекта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволяет с уверенностью говорить, что рабочее движение по мы запустим раньше контрактных сроков", - уверен глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов. А в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края по нацпроекту строится новый мост. Он станет седьмым и самым северным автопереходом через Енисей. Его протяженность составит два с лишним километра, а сам мост - 1100 метров.
Расчетная скорость движения по двухполосному мосту составит около 80 километров час, в то время как, например, по зимнику можно ехать только со скоростью 25 километров в час. Поэтому строительство высокогорского моста многократно снизит транспортные издержки и повысит эффективность новых инвестиционных проектов, которые касаются освоения запасов древесины и твердых полезных ископаемых, создания новых лесохимических предприятий.
Ну а в Пензе Бакунинский мост стал вторым масштабным сооружением, реконструкция которого оказалась возможной благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Одна из главных транспортных артерий соединяет два берега в центральной части города.
"Это масштабное строительство, большие вложения. Таких возможностей раньше не было, их дал именно нацпроект. Стройка на Бакунинском не останавливается в любую погоду. Планируется ввести мост в эксплуатацию в сентябре. Тогда автомобилисты вздохнут свободно", - рассказал врио заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.
Успеть за модой
В индустрии красоты они работают более 25 лет, но только на партнерских началах, поэтому давно мечтали открыть собственный бизнес. Нужен был стартовый капитал.
"Обращались в банки, но, как правило, слышали отказ , - поделился с "РГ" хозяин салона Sharm de familia Юрий Демченко. - А тут знакомые подсказали попробовать воспользоваться госпрограммой. В целом здесь требовался тот же самый пакет документов, но отношение было более лояльным. В итоге мы взяли два миллиона рублей с минимальной процентной ставкой - чуть более двух процентов. В ближайшие годы надеемся вернуть средства и выйти на прибыль".
Владимирская стоматологическая клиника "Даймонд дент" обратилась за финансовой поддержкой в региональный фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Необходимо было развивать материально-техническую базу предприятия. По словам гендиректора компании Ларисы Басинских, на предоставленный микрозайм в один миллион рублей было закуплено новое оборудование и инструменты в лабораторию, а также медицинская мебель, что позволило расширить перечень предоставляемых стоматологических услуг и повысить их качество.
Кстати, полученный микрозайм клиника в прошлом году уже выплатила. И ее хозяева не исключают, что будут обращаться за льготным кредитованием еще раз.
Осенью 2021 года рубеж в 24 года перешагнет салон красоты Галины Мариновой из Тюмени. В самые сложные времена ее выручал областной Фонд микрофинансирования. Новый займ женщина взяла накануне пандемии. Правда, воспользоваться техникой, на которую он был потрачен, предпринимательнице удалось не сразу, ведь более трех месяцев индустрия красоты держала вынужденную паузу. После снятия ограничений фонд вновь пошел навстречу, предложив Мариновой процедуру рефинансирования и переход с трехлетней на пятилетнюю систему выплат.
Хозяйка салона планирует получать микрозаймы и в дальнейшем. На них хочет расширить рабочую площадь, поменять некоторые аппараты и добавить в прайс-лист предприятия новые процедуры. Косметология, как известно, на месте не стоит, надо успевать за модой.
Возможность сохранить в условиях пандемии свое дело, рабочие места и даже развивать бизнес предпринимателям предоставил нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Благодаря ему деловые люди получили тысячи микрозаймов.
А для индустрии красоты эта мера - ключевая. Барбершопы, салоны красоты и центры косметологии сегодня активно развиваются, используя инструменты господдержки.
Библиотеки открывают студии и проводят арт-терапию
В Ижевске библиотека им. И.А. Наговицына расположена в жилом районе Буммаш, застроенном пятиэтажками. "Мы находимся не в самом благополучном районе, - рассказывает главный библиотекарь Анна Кастильо Мехиа. - Поэтому решили создать библиотеку людей и идей". Анна еще и региональный координатор всероссийского движения "Волонтеры культуры". Она-то и написала проект нового облика библиотеки, изучив опыт московских коллег. И выиграла конкурс в рамках нацпроекта "Культура".
Так "Наговицынка" стала первой модельной библиотекой в регионе. Теперь это место, где ижевцы всех возрастов не только читают книги, но и развивают творческие навыки, общаются и знакомятся с интересными людьми, получают новые знания и создают проекты. В первой модельной библиотеке Удмуртии есть семь функциональных зон: читальные залы для взрослых и детей, зал информационных технологий, медиастудия, "Территория талантов" с мини-сценой, гостиная. Есть "Малышариум", пространство, в которое может прийти мама с ребенком и где проходят камерные мероприятия для младших школьников.
"Мы смогли обновить фонд книг российских и зарубежных авторов в исполнении лучших издательств. Такой красоты, форматов я очень давно не видела!" - восклицает библиотекарь детского отдела Ольга Городова. "Есть мультстудия, работает формат "Нескучный выходной" с мастер-классами, - рассказывает заведующая библиотекой Оксана Нуртдинова. - Проводим громкие чтения книг для малышей. Взрослые ходят в клуб любителей генеалогии, составляют семейное древо. В поэтическом объединении - встречи с творческими людьми".
И это далеко не все новации. Проект "БиблиоСтартап" ежегодно позволяет привлекать к работе библиотеки около 30 информационных партнеров, спонсоров и различных организаций. И реализовывать до двадцати социальных проектов, бесплатных для населения: от курсов ораторского мастерства до клуба любителей виртуальной и дополненной реальности. В "Наговицынке" есть даже съемочная зона. За год работы в новом формате посещаемость библиотеки увеличилась на 40 процентов. Сюда приходят часто школьники начальных классов. Как правило это дети из неблагополучных семей, детдомов и другие ребята, оказавшиеся в сложной ситуации. Ребята собирают хорошее портфолио и успешно заканчивают школу. А потом приходят сюда как наставники для малышей.
Уже 300 модельных библиотек, созданных в рамках нацпроекта "Культура", работает в 73 регионах. Их услугами пользуются 30 миллионов человек.
Модельные библиотеки активно развивают добровольчество. Например, Центральная библиотека в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа реализует проект "Волонтеры книжной культуры". Это движение вовлекает жителей в культурную и социальную жизнь города. К нему постоянно подключаются новые участники. Сейчас в объединении уже 70 добровольцев, в том числе и "серебряного возраста".
"Волонтеры помогают нам в реализации двух эксклюзивных проектов, - рассказывает заместитель директора библиотеки Людмила Маланина. - Один из них - Клуб интересных встреч и сообщений, созданный для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Он позволяет обрести им уверенность в себе, проявить свои творческие и интеллектуальные способности. И новый социально-досуговый инклюзивный проект "Особых рук творенье", в котором мы используем в качестве инструмента арт-терапии лозоплетение".
Особую роль волонтерство играет и в работе Григорьевской библиотеки во Владимирской области. Ей помогают здесь почти все, независимо от возраста: дети 10-12 лет, подростки, студенты, молодые мамы и домохозяйки. "У нас союз неравнодушных людей", - улыбается заведующая отделом обслуживания библиотеки Наталья Егорова. - Ведь в нашем селе мы единственное действующее учреждение культуры".