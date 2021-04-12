Смог тревожит не один год жителей Челябинской области - загрязненный воздух сказывается на здоровье. Теперь южноуральцам поможет Центр мониторинга, куда стекается вся информация о промышленных выбросах, которые фиксируют стационарные и передвижные лаборатории. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Через три года двенадцать промышленных центров страны должны на 20 процентов сократить вредные выбросы в атмосферу.

Это одна из целей, которая стоит перед нацпроектом "Чистый воздух". Корреспонденты "Российской газеты" изучили, как идет эта работа в регионах.

В Липецке к нашим расспросам отнеслись спокойно, предоставив данные исследования. По итогам 2020 года более 70 процентов жителей оценивают экологическую обстановку в городе как благоприятную. Начальник управления экологии и природных ресурсов области Галина Рощупкина сообщила, что в этом году появятся новые автоматические экологические посты наблюдения. Информация о качестве воздуха ежедневно размещается на официальных сайтах. Такой контроль стимулирует предприятия "оздоравливать" свои производства.

Этот процесс идет и на Южном Урале, где смог давно стал притчей во языцех. Возможность оценивать качество воздуха в районе и даже на улице в режиме реального времени и решать, стоит ли отпускать ребенка гулять, эксперты считают экологическим прорывом. Это помогает взять под общественный контроль промышленных загрязнителей. И совершенствовать систему наблюдения.

Оповещение жителей Челябинска о превышении вредных веществ в воздухе практиковали давно. Но делали это постфактум, что кроме запоздалой тревоги ничего не давало. Потом заработала система мониторинга в режиме реального времени. А теперь открыли центр мониторинга загрязнения воздуха. Сюда стекается информация о выбросах со всех стационарных и передвижных лабораторий. Все точки контроля увязали в единую сеть.

"Система трехуровневая, - рассказал начальник "Центра экологического мониторинга Челябинской области" Владислав Коробкин. - В нее включены посты государственной наблюдательной системы, Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также посты предприятий". Результат отражается на интерактивной карте, доступной горожанам. Сведения обновляются каждые 20 минут.

Жители Южного Урала могут оценивать качество воздуха на своей улице в режиме реального времени и решать, стоит ли отпускать ребенка гулять

К информационно-аналитическому центру скоро подключится и Магнитогорск. "Планируем интегрировать в Диспетчерский экологический комплекс все автоматические измерительные системы контроля, которыми оснастим 127 источников выбросов, - пояснил главный эколог Магнитогорского металлургического комбината Андрей Черяпкин. - Это позволит отслеживать и контролировать выбросы всех производственных источников". За 20 лет затраты на техперевооружение комбината и природоохранную деятельность достигли 40 миллиардов рублей. А выбросы сократились почти вдвое.

50 процентов - на столько к 2030 году в промышленных центрах страны должны быть снижены выбросы в атмосферу опасных загрязняющих веществ

Магнитогорск уже исключен из списка городов с очень высоким уровнем загрязненности. Комплексный индекс загрязнения атмосферы снижен с 18 единиц в 2000 году до 6,1 единицы. Прогнозируется, что в 2025 году город войдет в "зеленую зону" с индексом менее 5 единиц. Станут "чище" не только промпредприятия, но и общественный транспорт, который будут переводить на экологичные виды топлива, сообщил вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. Идет рекультивация мусорного полигона.