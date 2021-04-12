Утверждены правила выдачи аттестатов выпускникам школ

Теперь официально утверждено, что ребятам, не планирующим поступать в вуз, для получения аттестата нужно будет сдать Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике хотя бы на "тройку".
Как уже писала ранее "Российская газета", ГВЭ - это, по сути, контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ: задания базового уровня сложности.
А вот одиннадцатиклассникам, поступающим в вуз, аттестат будет выдаваться после успешной сдачи на ЕГЭ по русскому языку.
Что важно? В документе прописано и то, кто получит аттестат с отличием:
Если сдаешь ГВЭ - нужна будет "пятерка" по русскому и математике.
Если сдаешь ЕГЭ - не менее 70 баллов по русскому языку, и "количество баллов не ниже минимального по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ".
Такие же требования - для получения золотой медали "За особые успехи в учении".