Утверждены правила выдачи аттестатов выпускникам школ

Министерство просвещения утвердило новый порядок выдачи аттестатов выпускникам школ в 2021 году.

Теперь официально утверждено, что ребятам, не планирующим поступать в вуз, для получения аттестата нужно будет сдать Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике хотя бы на "тройку".

Как уже писала ранее "Российская газета", ГВЭ - это, по сути, контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ: задания базового уровня сложности.

А вот одиннадцатиклассникам, поступающим в вуз, аттестат будет выдаваться после успешной сдачи на ЕГЭ по русскому языку.

Что важно? В документе прописано и то, кто получит аттестат с отличием:

Если сдаешь ГВЭ - нужна будет "пятерка" по русскому и математике.

Если сдаешь ЕГЭ - не менее 70 баллов по русскому языку, и "количество баллов не ниже минимального по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ".

Такие же требования - для получения золотой медали "За особые успехи в учении".