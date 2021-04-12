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12.04.2021 11:38
Рубрика: В мире

В Армении граждан от 18 до 55 лет будут прививать "Спутником V"

Граждане Армении от 18 до 55 лет будут получать вакцину "Спутник V". Для жителей страны старше 55 лет предложат вакцину AstraZeneca. Об этом сообщила глава минздрава страны Анаит Аванесян.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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По ее словам, которые приводит ТАСС, Армения получила 15 тысяч доз "Спутника V". Они предназначаются медработникам, хроническим больным, сотрудникам и жителям соцучреждений в возрасте от 18 до 55 лет. "Вакциной AstraZeneca будут привиты граждане старше 55 лет", - добавила она.

Аванесян также сообщила, что республика ведет переговоры с Россией о производстве "Спутника V".

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